台股龍年封關衝七大亮點 金蛇年聚焦這些概念股

台股龍年昨（22）日封關，在三大法人齊力買超下，指數開高收高，終場大漲225點、收23,525點，成交金額擴增至3,576億元，站穩23,000點與所有均線之上。總計台股金龍年，創下包括歷來農曆年最大漲點等「七大亮點」。

金龍年台股所創下七大亮點分別為：一、龍年封關點位23,525點，居農曆年史上最高；二、龍年封關日上市市值達75.7兆元，再次刷新紀錄；三、龍年市值增加18兆元，史上最多；四、龍年最高點位達24,416點，史上最高。

台股龍年衝七大亮點 圖／經濟日報提供

五、相較兔年封關日，龍年台股大漲5,429點，漲幅達30%，為歷來農曆年最大漲點；六、龍年平均每位股民獲利約137萬元，改寫新猷；七、龍年封關日ETF規模達6.4兆元，寫新高紀錄。

近來台股呈現「神龍擺尾」走勢，昨日更在三大法人同站買方下，指數開高收高，終場上漲0.9%收市。盤面個股漲多跌少；19大類股中，僅貿易百貨、玻陶股收黑，餘均上揚；千金股則漲跌互見，檔數仍為16檔不變。

觀察昨日集中市場三大法人進出，合計買超203.7億元。其中，外資買超156.1億元、投信買超7.6億元、自營商買超39.9億元。八大公股行庫則逢高調節，賣超34.1億元。

其中值得注意的是，近二日股期雙市，正價差不斷擴大，昨日增至172點；外資在台指期未平倉淨空單部位，昨日也減少1,569口、至32,126口，顯見外資股期雙市操作同步偏多，有助金蛇年新春開紅盤表現。

綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等市場名師表示，龍年台股的亮眼表現，主要受惠AI需求爆發。接下來春節期間將有多項國際經濟數據、及美股科技股財報將公布；而春節後台股營收、季報及法說會，都將成為影響台股開紅盤表現的重要因素，建議年後選股仍需回歸基本面。

蛇年新春開盤（2月3日）後，建議可聚焦相關展覽題材，包括：亞太國際風力發電展、智慧製造暨工具機展等，重電、儲能與機器人概念股有望暖身，可伺機留意布局。