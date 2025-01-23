就市論勢／川普政策受惠股 火熱

經濟日報／ 張正中（第一金台灣核心戰略建設基金經理人）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

川普上任，就職演說符合預期，內容重申其移民政策、關稅改革與能源產業政策等方向，並且宣示大力投資AI基礎建設。

美股在川普就職後首個交易日強勢上漲，市場樂觀川普上任後行情。

台灣加權指數昨（22）日開高走高，一度反攻至23,600點關卡之上，惟尾盤連假賣壓出籠，漲幅收斂，龍年封關日加權指數大漲225點，收在23,525點，漲幅0.9%，整體成交金額約3,576億元。

台股上周跌破波段低點22,500點，落底後呈反彈態勢，配合美股多頭走勢，加上外資連日買超，本周台股封關行情穩步升溫，惟年關將近，交易量能縮手，加上逢高變數賣壓湧現，指數未能突破前波高檔區23,900點之上，惟龍年指數仍收在23,500點關卡之上。

台股春節封關正好遇到美股超級財報周及FOMC會議，川普政府關稅措施及移民政策可能推升通膨，聯準會官員先前示警降息暫停可能性；此外，川普上任後，依其前次任期不時拋出震撼性宣示與政策的可能性，可能為台股年後紅盤行情增添不確定性。

投資建議

美國支持AI基礎建設政策，提供AI、半導體神山群股價支撐，持續看好包括先進半導體及AI族群等川普政策受惠股表現。

AI 台股 川普

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