ASIC概念股 法人卡位

去年相當搶手的GPU，帶動輝達（NVIDIA）及相關供應鏈股價好幾波漲幅，今年隨AI應用多樣化及專業化，可以根據各項任務客製與優化的特殊應用IC（ASIC）備受矚目。根據統計，包括聯發科（2454）、世芯-KY等ASIC概念股，近五日以來獲三大法人買超，法人提前布局，可望帶動年後股價表現。

法人表示，生成式AI應用快速發展，全球AI計算需求呈現爆炸式增長，除推動GPU需求，預料ASIC市場也將快速成長；雖然市場出現GB200晶片出貨遞延雜音，但資金並未撤出AI，只是轉向ASIC晶片。

也因此，除了聯發科、世芯-KY，包括矽統、聯詠、智原、創意、神盾等ASIC概念股也獲法人青睞。其中智原、聯詠近五日獲三大法人合計買超皆逾3,000張。

富邦投顧表示，世芯-KY致力下一代ASIC發展，除在亞馬遜網路服務公司（AWS）的Trainium 3進展穩定，更低調耕耘，力求獲得Trainium 4遴選。由於AWS考慮將SoIC和CPO架構用於其下一代ASIC Trainium 4，世芯-KY正在為AWS製作相關樣片以供評估，看好世芯-KY後續營運表現。

根據統計，世芯-KY去年因量產產品增加，全年營收成長七成，近五日獲三大法人合計買超538張。世芯-KY去年12月中以來股價拉回整理，近來出現反彈，昨（22）上漲25元，收在3,130元。

聯發科稍早在法說會上提到，ASIC業務進展順利，並看好ASIC市場發展。近五日三大法人合計買超聯發科2,547張，昨天聯發科以平盤價收盤。低價IC設計股中，則以矽統為指標，矽統為聯電旗下觸控晶片IC廠，積極布局ASIC晶片領域，去年9月起因新增聯暻半導體（山東）營收，全年營收年增294.6%。