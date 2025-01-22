金蛇年漲不漲？台股龍年封關氣勢如虹 證交所：新春開紅盤機率75%

台股金龍年封關氣勢如虹，再度大漲225.4點，且為連三漲，令市場更期待金蛇年開紅盤日表現。根據臺灣證券交易所統計，自2005年至2024年的20個農曆年春節後開盤日，加權收盤指數有15年上漲、五年下跌，相當於開紅盤當天上漲機率高達75%。

在過去20個開紅盤日中，以2023年1月30日指數收在15,493.82點，上漲560.89點，漲幅3.76%最大；而以2020年1月30日指數收在11,421.74點，下跌696.97點，跌幅5.75%最大。

台股金龍年在22日封關，集中交易市場發行量加權股價指數以23,525.41點作收，指數上漲225.4點，漲幅約為0.97%。相較2024年底的23,035.1點，指數上漲490.31點，漲幅約為 2.13%。另較去年農曆年封關日（2024年2月5日）的18,096.07點，上漲5,429.34點，漲幅約為30.00%。

農曆年封關日集中市場股票總市值為 75 兆 5,313.19 億元，較去年農曆年封關日（2024 年 2 月 5 日）總市值57兆5,205.27億元增加18兆107.92億元，增幅約為31.31%。