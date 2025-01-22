快訊

15縣市有感搖晃！花蓮19:55發生規模4.9極淺層地震 最大震度4級

新生暴增！竹科3000人移居頭份竹南 頭份國中連實驗室都沒了

美國確立出生公民權…源頭與這號人物有關 華裔當事人曾孫發聲

台股金龍年飆股出爐 能源、光通訊概念股最風光

中央社／ 台北22日電
台股今天金龍年封關，統計年度飆股，以綠能商機、光通訊等族群最風光。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股今天金龍年封關，統計年度飆股，以綠能商機、光通訊等族群最風光。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今天金龍年封關，統計年度飆股，以綠能商機、光通訊等族群最風光。進軍儲能產業的合騏大漲逾713%居冠，光通訊族群光聖與聯鈞分別以近580%、逾447%的漲幅位居2、3名。

台股今天金龍年封關，加權指數開高走高，上漲225.4點，收在23525.41點，相較兔年封關日大漲5429.34點，漲幅達30%，不僅創農曆封關日收盤新高，也是農曆年封關首度站上2萬點關卡。

台新投顧統計指出，受惠綠能商機的合騏大漲逾713%居冠，光通訊股光聖與聯鈞分別以近580%、逾447%的漲幅位居2、3名。

接續還有跨足軍工無人機、能源產業的錦明漲幅近382%；上詮也受惠光通訊商機，大漲近362%。

光通訊 台股 綠能

延伸閱讀

農曆年後開紅盤？台股上漲機率8成 蛇年優選「這些產業」

台股封關倒數三天市值大增1.21兆 成交金額前三名產業曝光

龍年股民平均賺上百萬 沒賺到是因為買錯這些股

台股龍年封關…早盤漲300點 台積電開1,140元上漲20元

相關新聞

龍年封關！外資抱股過年這檔買超最高 聯電被大賣8.8萬張

台股龍年封關，22日收在23,525.41點，上漲225.4點，三大法人同步買超，尤以外資買超148.77億元最多，統計...

農曆年後開紅盤？台股上漲機率8成 蛇年優選「這些產業」

台股龍年封關亮麗，全年上漲5,429.34點，漲幅30%，2月3日蛇年是否能順利開紅盤？法人表示，從歷年統計分析來看，農...

封關收紅！台股龍年大漲3成 漲幅居全球主要股市之冠

台股龍年封關收紅，22日收在23,525.41點，上漲225.4點，漲幅0.97%，大盤站穩在各天期均線之上；加權指數龍...

台股封關倒數三天市值大增1.21兆 成交金額前三名產業曝光

台股金龍年封關倒數短短三天市值再增1.21兆元，根據臺灣證券交易所統計，22日發行量加權股價指數收盤為23,525.41...

金管會主委彭金隆看今年股市 川普政策影響最大

對今年台股發展，金管會主委彭金隆今日指出，股市主要變數包括美國總統川普上任，影響國際金融市場甚大，多項變數包括美國聯準會的利...

龍年股民平均賺上百萬 沒賺到是因為買錯這些股

台股龍年封關，指數大漲5429點，漲幅30％，市值75.5兆元，較兔年大增18兆元，平均每位股民賺約136萬元，不過，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。