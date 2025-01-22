台股金龍年飆股出爐 能源、光通訊概念股最風光
台股今天金龍年封關，統計年度飆股，以綠能商機、光通訊等族群最風光。進軍儲能產業的合騏大漲逾713%居冠，光通訊族群光聖與聯鈞分別以近580%、逾447%的漲幅位居2、3名。
台股今天金龍年封關，加權指數開高走高，上漲225.4點，收在23525.41點，相較兔年封關日大漲5429.34點，漲幅達30%，不僅創農曆封關日收盤新高，也是農曆年封關首度站上2萬點關卡。
台新投顧統計指出，受惠綠能商機的合騏大漲逾713%居冠，光通訊股光聖與聯鈞分別以近580%、逾447%的漲幅位居2、3名。
接續還有跨足軍工無人機、能源產業的錦明漲幅近382%；上詮也受惠光通訊商機，大漲近362%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言