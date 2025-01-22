農曆年後開紅盤？台股上漲機率8成 蛇年優選「這些產業」

台股龍年封關亮麗，全年上漲5,429.34點，漲幅30%，2月3日蛇年是否能順利開紅盤？法人表示，從歷年統計分析來看，農曆春節後紅盤日台股上漲機率高達8成，蛇年選股在產業選擇上宜以AI零組件、伺服器、測試設備、Edge應用等為優選。

台股龍年封關收紅，22日收在23,525.41點，上漲225.4點，漲幅0.97%，大盤站穩在各天期均線之上；加權指數龍年表現神龍擺尾，年度大漲5,429.34點，漲幅30%，在全球主要指數中的龍年漲幅穩居冠軍。

統計台股歷年來春節紅盤日表現，自2015年以來，春節紅盤日平均漲幅1.03%，且紅盤日之後隨著市場資金歸隊，特別是外資持續回籠，不論是後10日、後一個月，或是後一季的台股仍能維持多頭態勢，上漲機率達6~8成，平均漲幅也隨時間擴大至1.1~1.8%。

保德信市值動能50ETF（009803）擬任經理人張芷菱指出，眼見台股產業標竿強者恆強，蛇年選股除鎖定各產業的指標企業，聚焦技術與產品具競爭力之產業與個股，包括科技股的晶圓龍頭、電子代工、封測大廠等，傳產的全球前十大航運商等，也應該同時聚焦具有成長動能的冠軍企業，如電源供應器、連結器等電子零組件，在產業選擇上宜以AI零組件、伺服器、測試設備、Edge應用等為優選。