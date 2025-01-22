封關收紅！台股龍年大漲3成 漲幅居全球主要股市之冠

台股龍年封關收紅，22日收在23,525.41點，上漲225.4點，漲幅0.97%，大盤站穩在各天期均線之上；加權指數龍年表現神龍擺尾，年度大漲5,429.34點，漲幅30%，在全球主要指數中的龍年漲幅穩居冠軍，明顯優於同期香港恒生指數27.34%、那斯達克指數26.66%、德國股市24.48%、費城半導體指數22.57%，

龍年封關台股市值增胖至75.53兆元，整體而言，龍年台股持續揚升，指數最低出現在2024年2月16日的18,096.07點，最高則是2024年7月11日收盤在最高價24,390.03點。

三大法人龍年對台股的態度，僅投信站在買方，龍年大舉加碼8,016.65億元，外資則是一反兔年買超態勢，轉為大幅賣超7,756.51億元，自營商也減持7,913.68億元，三大法人龍年合計賣超台股7,653.53億元。

分析龍年各類股表現，在AI高速發展之下，以科技股拔得頭籌，其他電子指數大漲67.99%居冠，第二名為半導體指數57.72%，電子指數漲幅42.33%位居第三，第四則由傳產的運輸類股30.38%獲得，第五名為金融指數的26.92%；至於表現吊車尾的類股為塑膠類的-45.34%墊底，油電燃氣-45.32%表現也同樣失色。

保德信市值動能50ETF（009803）擬任經理人張芷菱指出，隨著產業標竿企業的帶動，特別是科技股近年帶動整體市值大增，讓台股市值從2020年的全球排名第12強，大幅躍升至全球第9強，逼近2.5兆美元，擠下德國股市的2.41兆美元，看好台灣景氣在蛇年有望維持3%以上的成長，有助帶動台股市值再刷新歷史紀錄。

張芷菱分析，在AI的帶動之下，龍年台股再度繳出亮眼成績單，甚至更勝兔年表現，看好晶圓龍頭大廠財報捎來好消息，包括對於2025年的樂觀展望，及AI營收增幅將較上年倍增、資本支出展望上調至380億美元至420億美元，且管理層重申AI相關營收在2029年之前將以4成的5年複合年增長率高速成長，有利於AI、高速運算相關等供應鏈的長線成長信心。