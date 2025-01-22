台股封關倒數三天市值大增1.21兆 成交金額前三名產業曝光

台股金龍年封關倒數短短三天市值再增1.21兆元，根據臺灣證券交易所統計，22日發行量加權股價指數收盤為23,525.41點，較上周17日的23,148.08點上漲377.33點，漲幅約為1.63%，22日全體上市公司市場總值為75兆5,313.19億元，較上周1月17日市值74兆3,144.55億元增加1兆2,168.64億元，增幅約為1.64%。

台灣50指數收盤為20,111.66點，較上周的19,808.18點上漲303.48點，漲幅約為1.53%，寶島股價指數收盤為26,512.35點，較上周的26,080.10點上漲432.25點，漲幅約為1.66%。產業別指數方面，漲幅以電機機械類指數上漲3.75%為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌2.22%為最大，未含金融類指數上漲344.74點，漲幅約為1.70%，未含電子類指數上漲186.47點，漲幅約為0.98%，未含金融電子類指數上漲137.06點，漲幅約為0.97%。

本周集中交易市場總成交金額為8,964.14億元，全體上市股票成交金額為8,268.13億元，股票成交量周轉率為0.91%，各產業上市股票交易成交金額前三名為：

第一名，半導體類2,773.57億元，占全體上市股票交易金額33.55%

第二名，電腦及周邊設備類1,113.26億元，占全體上市股票交易金額13.46%

第三名，電子零組件類1,033.76億元，占全體上市股票交易金額12.50%

成交量周轉率前三名產業為：

第一名，其他電子類3.01%

第二名，電子零組件類2.66%

第三名，資訊服務類2.42%

累計今年年初開盤迄今共15個交易日，集中市場總成交金額為5兆2,972.55億元，市場日平均成交金額為3,531.50億元，股票成交量周轉率為5.38%，股票日平均成交量周轉率為0.36%。