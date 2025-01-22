龍年封關！外資抱股過年這檔買超最高 聯電被大賣8.8萬張

台股龍年封關，22日收在23,525.41點，上漲225.4點，三大法人同步買超，尤以外資買超148.77億元最多，統計三大法人買賣超個股發現，獲外資青睞抱股過年的個股中，買超最多的是新光金（2888），單日買超23,027張，但聯電（2303）卻被外資賣超88,795張，高居外資賣超冠軍。

台股22日以23,472.67點開出，一度衝高至23,642.08點， 終場收在23,525.41點，上漲225.4點，漲幅0.97%，龍年封關表現亮眼；統計龍年指數上漲5,429.34點，漲幅30%，創下史上農曆年度最大漲點紀錄，上市公司市值75兆5,313.19億元。

統計三大法人買超200億元，包括外資買超148.77億元，投信買超11.32億元，自營商（合計）買超39.9億元，其中自營商（自行買賣）買超25.15億元，自營商（避險）買超14.75億元。

權王台積電（2330）為推升封關日表現的首要功臣，早盤以1,140元開出，一度拉升至1,150元，終場收在1,135元，上漲15元，漲幅1.33%，市值29兆4,336億元，貢獻大盤指數約123點；另外，鴻海（2317）收復180元，日月光投控（3711）衝高收在177元，挑戰前高，矽光子族群、BBU股等仍然吸金。

若以台積電金龍年的表現來看，兔年以646元封關，統計龍年上漲489元， 漲幅75.7%，龍年約影響大盤指數逾4,000點，龍年市值則是增加12兆6,814億元。

統計外資買超前十大個股依序是新光金、元大航太防衛科技（00965）、復華台灣科技優息（00929）、凱基金（2883）、華航（2610）、華南金（2880）、中信上游半導體（00941）、富邦金（2881）、宏達電（2498）、中信成長高股息（00934）等；買超前十名中， 金融股占4檔，買超新光金23,027張最多。

宏達電挾著AR眼鏡題材連日來股價上漲，22日一度衝達61.4元， 突破60元關卡，終場則是收在59.2元，上漲2.2元，漲幅3.85%， 外資買超宏達電9,942張；台積電也獲外資買超6,860張。

統計外資賣超前十大個股依序為聯電、緯創（3231）、兆豐金（2886）、力積電（6770）、元大滬深300正2（00637L）、中信中國50正2（00753L）、欣興（3037）、廣達（2382）、神達（3706）、三商壽（2867）等；聯電重挫收在40.2元， 跌幅6.4%， 外資賣超88,795張， 居賣超個股冠軍。

外資賣超第二名為緯創， 單日賣超9,917張；賣超第三名的兆豐金則是被賣超8,273張；另外，連3天漲停的力積電也遭外資賣超8,104張。