00850擬配0.66元 單季配息率1.41%

金龍年ETF最後一個驚喜。有小0050之稱的元大臺灣ESG永續（00850）22日公告第一階段配息金額，每受益權單位擬配發0.66元，依照今日收盤價46.64元換算，單季配息率1.41%、年化配息率5.66%，實際配息日在2月19日公告、2月21日除息、領息日在3月14日。

觀察元大臺灣ESG永續過去的配息表現，本次配息0.66元創下改季配以來的新高，過去四季實際配息金額依序為0.65元、0.62元、0.54元、0.43元。

臺灣永續指數不僅篩選符合ESG評鑑之公司股票，觀察其成分股，更是囊括了臺灣市值前50大裡的47家企業，說明了主流公司對於永續發展目標的高度重視。

據美銀統計，企業在ESG評比的排名愈好，未來三年的每股純益（EPS）波動度就愈低，具有更高的長期投資價值 、有機會創造更佳的股東報酬。

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