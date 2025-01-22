台股金龍年收23,525點 證交所：創農曆封關日收盤新高

台股22日龍年封關沒讓股民失望，一掃川普上任的不確定性因素，再大漲225.40點，收在23,525.41點，創農曆封關日收盤新高。證交所統計近六年台股農曆年封關表現，六年中有五年收紅，22日大漲225.4點，是近年表現最佳的封關日，而收在23,525.41點，更是歷來農曆年封關新高。

證交所也同步回顧2024年台股表現，受惠於全球經濟穩健成長及AI產業需求持續暢旺，上市公司營收及獲利表現亮眼，帶動台股大幅上揚，2024年底加權股價指數收在23,035.1點，較2023年底上漲28.47%，於全球主要市場僅次於Nasdaq。

2024年底台股市值為73.9兆元，較2023年底56.84兆元，市值增加17.06兆元，增幅達30.01%，也創下歷年年底市值的歷史新高水位。

2024年總成交值99.81兆元，較2023年67.21兆元增加48.51%。2024年成交日均值則為4,124.45億元，較2023年2,811.97億元增加46.68%，總成交值及成交日均值均為歷史新高。

2024年底上市公司家數為1,031家，較2023年底淨增加34家。2024年上市IPO掛牌家數36家，為2012年以來新高，IPO籌資金額427.5億元亦創歷年新高。申請上市家數達到31家，亦是十年來次高的佳績，其中，新經濟產業占比已達4成以上，展現多元產業共榮的局面。

在ETF、ETN及權證掛牌檔數方面，2024年新推出21檔ETF，較2023年13檔大幅增加，截至2024年底，ETF上市檔數共有174檔；ETN上市檔數共有21檔；權證2024年共新發行58,235檔。