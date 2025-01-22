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金龍年台股大漲5429點 平均每戶股民賺136萬元
台股金龍年今天封關，集中市場指數收在23525.41點，金龍年大漲5429.34點，漲幅3成，創下史上農曆年度最大漲點紀錄。統計金龍年台股市值增加新台幣18兆元，估算每戶股民平均賺約136萬元。
根據證交所統計，全體上市公司龍年封關總市值為新台幣75.53兆元，對照去年蛇年封關市值57.5兆元，過去1年來台股總市值增加約18.03兆元。依據證交所截至去年12月底的最新統計資料，目前台股投資人開戶數約1321萬人，換算每戶股民平均賺約136萬元。
其中，台積電股價從去年兔年封關的646元，飆漲到今天龍年封關1135元，漲幅75.6%，帶動市值暴增12.68兆元，等於今年台股市值增加有7成是來自台積電貢獻。
回顧過去1年，在台積電及AI趨勢帶動下，台股史上首度衝破2萬點大關，最高點落在2024年7月11日，當天盤中最高衝上24416.67點，收盤股價24390.03點，雙雙登上歷史顛峰。台股在金龍年一飛沖天，今天以23525.41封關作收，同樣創下農曆年封關指數的歷史高點紀錄。
施羅德基金經理人葉獻文分析，就台股基本面來看，台灣2024年出口表現穩健，特別是對美國市場出口金額創下新高，美國取代中國，成為台灣最大出口國家，這轉變反映出全球供應鏈布局的變化，以及美中貿易戰後的市場分配重整。
展望金蛇年，葉獻文指出，現階段台股估值雖已提高，但評價仍在合理範圍內。尤其台積電在美國掛牌的美國存託憑證（ADR）溢價顯著高於歷史均值，顯示國際投資人對於台灣半導體產業的高度認可。
葉獻文認為，外資的資金流向將成為台股後市關鍵因素，2024年外資賣超台股6952億元，2025年如果外資能加速回補持股，將有助台股續挑戰歷史高點。
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