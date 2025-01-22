金管會主委彭金隆看今年股市 川普政策影響最大
對今年股市發展，金管會主委彭金隆指出，金管會將對市場高度關切，主要變數包括美國有新總統上任（指川普上任），影響國際金融市場甚大，包括聯準會對未來美元利率政策，及對股匯市都有影響，另外地緣政治的變數都會關切。
彭金隆也指出，未來一年全球的經濟情勢都有大波動，在不確定性成為常態之下，金管會也將對管理資本市場高度關注。
對於股市表現，證期局長張振山也說明，去年台股上漲28.47％為亞洲第一，日均量4124億亦為新高，而川普政策將是未來最要關注對股市影響的變數。
彭金隆也指出，金融業去年獲利破兆，但未來都會面臨利率、匯率及國際經濟情勢影響，風險管理是非常重要的必備能力，希望金融業持續強化風險意識及風管能力，強化經營韌性和資本。另外，也希望增加對基層員工薪資及福利並回饋消費者。
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