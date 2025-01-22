台股上漲225點 三大法人買超200億元

台股22日封關，指數跳空大漲收在23,525.41點，上漲225.4點，漲幅0.97%，成交量回升至3,462.97億元，三大法人買超200億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超148.77億元，投信買超11.32億元，自營商（合計）買超39.9億元，其中自營商（自行買賣）買超25.15億元，自營商（避險）買超14.75億元。

台積電（2330）跳空上漲至1,135元，漲幅逾1%，鴻海（2317）收復180元，日月光投控（3711）衝高收177元，挑戰前高。部分矽光子族群在封關前仍強勢上漲，華星光（4979）拉出第二根漲停板，收242.5元，再刷歷史新高，上詮（3363）無畏處置大漲逾6%，攻至357.5元，聯亞（3081）漲幅逾5%，但聯鈞（3450）出現賣壓，終場僅小漲。BBU持續熱，順達（3211）盤中急拉大漲9%，興能高（6558）持續攻高，收59.5元，漲幅逾5%。