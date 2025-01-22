龍年股民平均賺上百萬 沒賺到是因為買錯這些股

台股龍年封關，指數大漲5429點，漲幅30％，市值75.5兆元，較兔年大增18兆元，平均每位股民賺約136萬元，不過，今年龍年的台股，有賺跟沒賺呈現極端M型化，如果買的是台積電，漲幅是大盤的2倍半，如果買到原料股那可是倒賠很多。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，台股M型化非常嚴重，讓投資人愈看愈嘔，指數大漲，但還是有很多股票不漲反跌，全部1千8百多檔股票中，有1千3百多檔竟然在年線以下，龍年指數雖然漲了5千5百點，但超過一半以上的個股投資了都是賠錢。

蔡明翰說，很多原物料股都是持續破低，真的虧翻了，回頭看大盤指數卻是大漲3成，市值來算平均要賺1百多萬，很多人看著股市愈看愈嘔。

2024年美國科技股表現強勢，科技類指數漲幅近3成，但綜合指數明顯較弱，以往經驗是美股大漲全球股市表現也會很不錯，但最近一年並非如此，分歧嚴重，甚至有些國家股市是不漲反跌的，韓股股市去年就跌了快1成，而台股剛好跟著美股科技股大漲一波段，最重要的關鍵還是在AI題材。

蔡明翰指出，AI產業的軟體部分都在美國，而AI硬體則由台灣擅場，台股的AI硬體跟著美股的AI軟體持續走高，這就是目前市場趨勢，AI的代表個股是台積電、鴻海、聯發科、廣達，台股2024年的上漲剛好就是這四檔股票的總和 完全一模一樣。

蛇年的股票的投資趨勢並沒有改變，蔡明翰說，科技類股尤其是AI族群的表現還是會相對強勢，台股春節休市期間，進入美國科技類股財報密集公布期間，目前已公布的金融股表現不錯，預期科技類股表現又會比金融股好一些，休市後回來，蛇年的科技類股將有走高的機會。