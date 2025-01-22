龍年封關 力積電挾題材連飆3根漲停、聯電卻是重挫

台股龍年封關，權王台積電（2330）領軍大漲，晶圓代工二軍的表現卻是大大的不同調，力積電（6770）傳獲台積電認證，打進台積電 AI 供應鏈，力積電大咬AI商機， 推升股價強漲， 連續拉出3根漲停板；但是傳出今年首季毛利率恐失守3成的聯電（2303）， 股價出現重挫；另外，世界（5347）也是下跌。

業界傳出，力積電在AI製程關鍵中介層技術獲台積電認證，並開始供貨給超微（AMD），預期後續將打入輝達（NVIDIA）HPC供應鏈；另外，雙方正合作晶圓堆疊（WoW）先進封裝產品線，當前已經進入到四層堆疊，後續將可望推進到六層及八層等堆疊，技術比三星更強。

針對傳聞力積電表示，積極開發中介層等AI利基型元件，朝成為國際AI大廠中介層第二供應商的目標邁進，並獲得驗證通過，不過細節不便對外透露。

力積電指出，攜手晶圓代工同業投入晶圓堆疊技術，已完成四層晶圓堆疊認證，由力積電提供記憶體晶圓，結合晶圓代工大廠的邏輯晶圓，透過異質整合，有助客戶節省AI應用晶片設計面積。

AI商機近年來進入爆發潮，輝達、超微等HPC大廠接單至少一路旺到今年底；力積電大咬AI商機，連日來股價強漲，22日跳空以漲停19.95元開出後雖一度打開，但快速鎖回漲停一路到收盤，在龍年封關前連續拉出3根漲停板。

聯電去年第4季毛利率30.4%，季減3.4個百分點，年減2個百分點；營益率19.8%，季減3.5個百分點，年減2.8個百分點；稅後純益84.97億元，季減41.3%，年減35.6%，每股純益0.68元，下探近四年半來低點。

去年全年毛利率32.6%，年減1.3個百分點；營益率22.2%，年減3.8個百分點；稅後純益472.11億元，年減22.6%，每股純益3.8元，為四年來最差。

聯電預估今年第1季出貨量與產能利用率有望持平前一季，但美元平均單價（ASP）、毛利率都將較上季衰退，毛利率恐將失守3成，下探2021年首季來低點；不過，今年營運仍可望較去年成長。

聯電22日以39.7元開低，一度拉至40.55元，終場收在40.2元，下跌2.75元，跌幅6.4%；世界則是開高走低，終場收在94.7元，下跌0.7元，跌幅0.73%。