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台股龍年23,525點封關！年漲逾5千4百點 史上最大漲點

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股龍年23525點封關，年漲逾5千4百點，創史上最大漲點。圖/本報系資料照片
台股龍年23525點封關，年漲逾5千4百點，創史上最大漲點。圖/本報系資料照片

台北股市今日龍年封關，加權股價指數以2萬3525點作收，上漲225點，成交量3462億元。兔年封關收盤指數為1萬8096點，龍年全年指數大漲5429點，比兔年更猛，果然神龍發威。

龍年封關日跳空開高，盤中最高來到2萬3642點，留下上影線，收盤刷新歷年農曆年封關最高指數紀錄，為龍年股市畫下完美句點。

觀察近一輪生肖年台股表現，12年間僅有3個農曆年下跌，其餘9年皆收漲。今年龍年漲點逾5千4百點，創史上最多漲點，由於大盤指數位階目前處於歷史高檔，因此漲幅30％略次於110年鼠年全年漲幅30.84％。

封關日盤面上各股表現，台積電以1135元收盤，上漲15元，漲幅1.34％，台積電在兔年封關日以646元作收，龍年則以1135元封關，一年來大漲75％，漲幅是大盤的2倍半。

台積電 台股

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