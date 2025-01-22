金龍年漲30%亮麗封關！台股上漲225點 收23,525點

台股金龍年封關日順利收紅，再創生肖年封關點位史上最高，全年度漲30%、大漲5,429.34點。台股22日連三紅，終場收23,525.41點，漲225.40點、漲幅0.9%，成交金額3,462.97億元。此外，櫃買指數收漲0.7%。台積電（2330）收1,135元、漲15元。

觀察台股熱門排行榜，成交量破萬張且漲幅強勁的個股包括：宏致（3605）、華星光（4979）、神達（3706）、力積電（6770）、欣銓（3264）、興能高（6558）、順達（3211）、立敦（6175）、聯光通（4903）、精成科（6191）、新日興（3376）、宏達電（2498）、波若威（3163）、台灣虎航（6757）、大同（2371）等紛紛表現亮眼。

反之，量大走弱的標的則有：聯電、立碁、英濟、英業達、亞光、立隆電、緯創、兆豐金、欣興、擎亞等。千金股方面，同樣漲跌互見，檔數仍為16檔不變。其中，世芯-KY、旭隼、嘉澤、川湖、弘塑、台積電收紅。

強勢族群多點開花，以半導體、運動休閒、電子零組件、面板、重電、資訊服務、網通、航空、貨櫃等多樣族群，紛紛龍騰蛇舞。

半導體族群方面，除台積電領軍，力積電再強攻漲停收19.95元，日月光、聯發科、威盛、聯詠、世芯-KY等紛紛走高。

另外，運動休閒族群包括：志強-KY收漲停、喬山、力山、岱宇、鈺齊-KY；重電族群收漲8%、士電、亞力、中興電、森威能源、東元；電子零組件的宏致、精成科、新日興、台達電、楠梓電等；華航、長榮航、星宇航空；長榮、陽明海運、萬海等皆集體齊揚。

法人提醒，春節連假期間，國際上有不少重要經濟數據，包含日本央行利率決議、Fed利率決議、美國去年第4季GDP、美國核心PCE指數等。此外，美國總統川普正式上任，相關概念股的後勢看俏，AI、軍工、網通、低軌衛星、生技醫療、IP矽智財等，短線有望挾帶題材發揮。

由於農曆長假因素，1月工作天數較短，2月3日蛇年新春開盤，屆時展覽題材，包含亞太國際風力發電展、全球指標智慧製造暨工具機展，重電、儲能、機器人概念股有望陸續暖身，可留意提前布局的良機。