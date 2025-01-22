快訊

再創生肖年封關點位史上最高！金龍年漲30% 台股上漲225點、收23,525點

曾說「生活給我一拳」…江坤俊突宣布最後門診日 未來新動向曝光

嚇死人！日本岐阜多處突現「動物頭顱斷肢」 居民心驚：不敢深夜外出了

金龍年漲30%亮麗封關！台股上漲225點 收23,525點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股金龍年封關日順利收紅。圖／中央通訊社
台股金龍年封關日順利收紅。圖／中央通訊社

台股金龍年封關日順利收紅，再創生肖年封關點位史上最高，全年度漲30%、大漲5,429.34點。台股22日連三紅，終場收23,525.41點，漲225.40點、漲幅0.9%，成交金額3,462.97億元。此外，櫃買指數收漲0.7%。台積電（2330）收1,135元、漲15元。

觀察台股熱門排行榜，成交量破萬張且漲幅強勁的個股包括：宏致（3605）、華星光（4979）、神達（3706）、力積電（6770）、欣銓（3264）、興能高（6558）、順達（3211）、立敦（6175）、聯光通（4903）、精成科（6191）、新日興（3376）、宏達電（2498）、波若威（3163）、台灣虎航（6757）、大同（2371）等紛紛表現亮眼。

反之，量大走弱的標的則有：聯電、立碁、英濟、英業達、亞光、立隆電、緯創、兆豐金、欣興、擎亞等。千金股方面，同樣漲跌互見，檔數仍為16檔不變。其中，世芯-KY、旭隼、嘉澤、川湖、弘塑、台積電收紅。

強勢族群多點開花，以半導體、運動休閒、電子零組件、面板、重電、資訊服務、網通、航空、貨櫃等多樣族群，紛紛龍騰蛇舞。

半導體族群方面，除台積電領軍，力積電再強攻漲停收19.95元，日月光、聯發科、威盛、聯詠、世芯-KY等紛紛走高。

另外，運動休閒族群包括：志強-KY收漲停、喬山、力山、岱宇、鈺齊-KY；重電族群收漲8%、士電、亞力、中興電、森威能源、東元；電子零組件的宏致、精成科、新日興、台達電、楠梓電等；華航、長榮航、星宇航空；長榮、陽明海運、萬海等皆集體齊揚。

法人提醒，春節連假期間，國際上有不少重要經濟數據，包含日本央行利率決議、Fed利率決議、美國去年第4季GDP、美國核心PCE指數等。此外，美國總統川普正式上任，相關概念股的後勢看俏，AI、軍工、網通、低軌衛星、生技醫療、IP矽智財等，短線有望挾帶題材發揮。

由於農曆長假因素，1月工作天數較短，2月3日蛇年新春開盤，屆時展覽題材，包含亞太國際風力發電展、全球指標智慧製造暨工具機展，重電、儲能、機器人概念股有望陸續暖身，可留意提前布局的良機。

台積電 台股

延伸閱讀

台積電龍年封關市值大增12.7兆 預告蛇年仍是AI爆發年

00905不怕只漲台積電（2330）排除它後是市值ETF績效王！抱股過年盤後上漲機率高達80％

台股龍年封關…早盤漲300點 台積電開1,140元上漲20元

台股22日封關…市場期待國家隊力拱 力拚連三紅

相關新聞

金龍年漲30%亮麗封關！台股上漲225點 收23,525點

台股金龍年封關日順利收紅，再創生肖年封關點位史上最高，全年度漲30%、大漲5,429.34點。台股22日連三紅，終場收2...

台積電龍年封關市值大增12.7兆 預告蛇年仍是AI爆發年

台積電在龍年果然是龍騰飛躍的一年，從2024年2月5日兔年封關日收盤價646元起飛，到今日封關以1140元作收，大漲48...

持續抱股過年…短期波動不等於長期績效！莎莉：期待今年台股年後也開紅盤

問大家，是否會持續抱股過年呢？

台股龍年封關…早盤漲300點 台積電開1,140元上漲20元

台股22日開盤上漲172.66點，開盤指數23,472.67點；早盤最高來到23,600.11點，漲300點，台積電（2...

台股台積領漲！華星光連2根漲停飆上天價 處置股上詮也創歷史高

台股龍年封關， 資金仍是湧進近期強勢的矽光子族群，由華星光（4979）領軍，22日再衝上漲停242.5元，拉出第2根漲停...

美股大漲、台積電ADR勁揚 投顧：有利龍年封關行情

美國總統川普（Donald Trump）上任，外界認為貿易措施未如預期激進，美股大漲，道瓊指數漲逾500點，台積電ADR...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。