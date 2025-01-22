台積電龍年封關市值大增12.7兆 預告蛇年仍是AI爆發年

台積電在龍年果然是龍騰飛躍的一年，從2024年2月5日兔年封關日收盤價646元起飛，到今日封關以1140元作收，大漲489元，不含配息大漲75.7%，氣勢如龍，市值飆升12.7兆元，總市值達到29.4兆元，成為台股最高市值公司。

台積電今日股價因美國總統川普重返白宮並未宣布課徵關稅，就職演說，後續布局方向建議以封關前表現相對強勢的族群為主，例如矽光子、BBU（備援電池模組）、機器人、半導體設備、矽智財、無人機、網通及觀光餐旅等類股。標的選擇上，優先關注具利多題材、股價突破前高壓力或線型呈現多頭排列的相關個股。

川普重返白宮並未立即宣布關稅，激勵21日美股上漲。美股四大指數收盤：道瓊指數上漲537.98點、漲幅1.24%，那斯達克指數上漲126.58點、漲幅0.64%，標準500指數上漲52.58點、漲幅0.88%，費半指數上漲68.76點、漲幅1.29%。

台積電今日也成為台股指數大漲268點的多頭指標，且押寶年後矽光子及光學元件封裝（CPO）等族群資金歸隊，帶動華星光、上詮、聯亞等股價持續創高。

受惠AI蓬勃發展，台積電去年幾乎是除了輝達、博通、邁威爾等IC設計公司之外，最大最惠晶圓代工股，由於先進製程領先全球，幾乎獨攬價格昂貴的AI晶片及GPU等晶片，成晶圓代工產業成為台積電「一個人的武林」，台積電2024全年營收為2.89兆元，稅後純益1.17兆，每股盈餘為45.25元，年增達39.5％，均創歷年新高。

台積電預估，今年AI應用仍持續爆發，為迎接AI商機，台積電今年資本支出達380億美元到420億美元，手筆為歷年之最，公司也樂觀預估今年營收年增幅可達25%，再創新猷，獲利也可同創新高。