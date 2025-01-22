龍年封關日買盤押寶 這幾檔BBU盤中90度急拉

台股龍年封關，電池備援電力模組（BBU）族群吸金，午盤過後包括興能高（6558）、順達（3211）、新盛力（4931）、加百裕（3323）、西勝（3625）、系統電（5309）等出現90度急拉，年前押寶買盤進場卡位，推升股價急漲，順達一度衝達漲停， 盤中漲幅逾8%，興能高盤中漲幅也逾8%。

輝達（NVIDIA）預計在明年3月GTC大會揭露下世代GB300 AI伺服器產品線，且將導入電池備援電力模組（BBU），執行長黃仁勳日前旋風來台除帶起AI、AR眼鏡風潮之外，BBU也吸引市場關注，龍年封關前成為盤面上的亮點。

美系外資先前的一篇報告指出，預期輝達（NVIDIA）GB200伺服器將採用BBU（電池備援電力模組），BBU從選配變為標配，且預估2025年將產生新市場機會，帶動BBU相關概念股成為市場焦點。

電池模組廠興能高去年12月營收1.05億元，月增18.21%、年增21.28%；累計去年全年營收11.59億元，年減3.13%，為歷史第三低，展望今年，對營運抱持樂觀看法，主因為持續往非消費性電子布局有望開花結果，去年底到今年上半年醫療、物聯網、工業應用都有專案進入量產。

長期來看，興能高近年切入儲能市場，自主開發的電池管理系統、儲能管理系統及5KWh產品等目前陸續進行第三方認證，期盼能在今年上半年完成，並且在下半年產生貢獻。

興能高同時擁有BBU及AR眼鏡雙題材，推升股價漲勢，22日以57.6元開出，11時過後出現90度急拉，一度衝達62.1元， 逼近漲停62.2元， 盤中漲幅逾8%。

電池模組廠順達去年IT主業NB應用業績下滑，但因有大量不動產利益貢獻，全年稅後純益26.73億元，年增239.21%，每股純益（EPS）17.59元，賺近二個股本；展望後市，法人預估，非IT業務有望成為今年的成長主軸，伺服器備援電池系統（BBU）將持續成長，輕型電動車（LEV）需求也將走出谷底，重返成長。

順達22日早盤以189.5元開出，同樣在11時過後出現90度急拉，一度衝達漲停206元， 盤中漲幅逾8%；此外， 同樣在11時過後買盤湧進出現90度拉抬的還有新盛力、加百裕、西勝、系統電等。

新盛力盤中漲幅逾4%，加百裕盤中漲幅逾2%，西勝盤中漲幅逾3%，系統電也是上漲；另外，台達電（2308）盤中上漲逾3%，光寶科（2301）盤中上漲逾1%。