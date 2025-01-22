台股台積領漲！華星光連2根漲停飆上天價 處置股上詮也創歷史高

台股龍年封關， 資金仍是湧進近期強勢的矽光子族群，由華星光（4979）領軍，22日再衝上漲停242.5元，拉出第2根漲停板，續創天價， 漲停及市價排隊買單超過1.1萬張，盤中成交量逾5萬張， 居個股成交值第二大，僅次於台積電（2330）；遭到處置的上詮（3363）一度衝達362元，同樣寫下歷史新高；另外， 聯鈞（3450）也創歷史新高價。

美系外資在最新的「人工智慧（AI）供應鏈產業」報告中表示，今年矽光子出貨可望激增， 點名看旺聯亞（3081）、華星光、全新（2455）等台廠；美系外資指出，在AI應用推動下，在未來兩年，網路交換機和光收發器數據傳輸速率將加速升級至800G和1.6T，連續光波雷射／矽光子運用正在興起，原因是更穩定且成本效益更好。

美系外資調查顯示，谷歌將是首批採用矽光子技術的美國雲端服務供應商（CSP），聚焦AI相關的高效能運算（HPC），預計今年初將升級到1.6T產品；美系外資認為，在谷歌、微軟、亞馬遜、Meta、思科等CSP開始採用（一開始是800G，再來是1.6T）之後，規格升級加上採用率提高，將使今年矽光子解決方案價值翻倍，並驅動相關供應鏈成長，包括台灣、日本及中國大陸相關廠商。

台股龍年封關，在台積電領軍下大漲，矽光子仍持續吸金，華星光飆出第2根漲停板，續創歷史新高；上詮雖遭到處置， 約每20分鐘撮合一次，股價仍是強漲，一度衝達362元，同樣創下歷史新高；聯鈞也不甘落後， 盤中一度衝達347.5元， 創下歷史新高價。

華星光今年持續聚焦AI與資料中心、共同封裝光學（CPO）、光達（LiDAR）及熱輔助磁記錄（HAMR）四大領域，其中800G產品需求去年已啟動，今年需求將明顯成長，連續光波雷射產品需求大增。

華星光隨著終端客戶去年下半年打入更多雲端服務供應商（CSP）供應鏈，既有客戶訂單持續成長，拉升市場滲透率，CSP客戶將從一家增至二、三家，加上美國盯上中國大陸光通訊產業，今年可望迎來轉單。

上詮指出，今年高階資料中心將發展至3.2T以上，光纖連接逐步從插拔式轉向CPO，光纖陣列以及光纖陣列單元封裝是目前CPO供應鏈中公認的技術障礙，公司已掌握核心技術，預計今年完成驗證與產能建置、小量生產，並從2026年起放量。

聯鈞專注光通訊和雷射二極體的封裝與測試，受惠AI和5G需求增長，去年12月營收8.25億元，年增81.5%，月增4.82%，創歷史次高，累計去年營收75.68億元，年增40.2%，法人預估今年每股純益（EPS）可達10.33元，顯示出強勁的獲利潛力。