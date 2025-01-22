川普將大蓋 AI 建設 重電四雄將捲土重來？華城站上月線

美國總統川普周二（21日）宣布軟銀、OpenAI、甲骨文將投入5,000億美元合資成立「Stargate」公司，從事人工智慧（AI）基礎建設。由於AI資料中心用電量極大，預期重電設備需求將大幅增加，重電指標股華城（1519）今股價跳漲，盤中漲逾3%，站上月線；士電（1503）、大同（2371）上漲逾1%。

消息人士說，未來四年內投資Stargate的資金最多將達到5,000億美元，而1,000億美元為立即投入的資金，包括這三家公司先前已經公布的一些AI投資案。川普表示，將會運用行政命令以及緊急宣告等行動，來幫助相關建設方案順利進行，包括更容易取得能源。

消息人士並透露，Stargate目標提升訓練與執行AI新模型的量能，一開始會在美國德州建設資料中心，之後再拓展到其他州。

AI數據中心用電需求高，推升重電設備需求，加上美國啟動電力廊帶建構計劃，以解決全國長期存在的電網瓶頸，提升供電穩定性，並支援日益增長的能源需求。

華城表示，公司在美國市場經營30年以上，且全球包括歐美日都在進行電網強韌計畫，一般電力公司會有5-8家的供應商，但80%的定單會給核心供應商，而公司已經打入核心供應鏈，甚至也有與3至5家客戶簽訂長約，雙方彼此可有保障，產品價格則會隨市場行情調整。

華城指出，目前已經在接2027年～2028年的訂單，更重要的是，接單策略在挑選毛利率高的訂單以及針對核心客戶的訂單。預期今年首季情況也不會比上季差。

外資認為，變壓器的嚴重短缺，使得就算簽訂長約也可能漲價，尤其太陽能的需求在未來還是會持續成長，看好華城可以轉嫁材料價格飆升帶來的成本壓力，對利潤的負面影響有限，重電產業未來仍可值得期待。

華城今以525元開高，盤中上漲逾4%，站上月線大關，挑戰下降趨勢壓力；其餘重電股則小漲。