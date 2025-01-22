台股龍年封關…早盤漲300點 台積電開1,140元上漲20元

台股22日開盤上漲172.66點，開盤指數23,472.67點；早盤最高來到23,600.11點，漲300點，台積電（2330）以1,140元開盤，上漲20元。

台股操作建議上，凱基投顧分析，從技術面來看，大盤已連續四天收漲，周二盤中低點守穩於23,202點（1月10日黑K高點），顯示短線仍維持強勢。周三封關日當天仍有機會走高。然而，周二盤中高點來到23,377點，上方逐漸逼近1月9日長黑高點23,463點。

由於農曆春節長假將至，市場觀望氣氛濃厚，短線上漲空間可能受到壓抑。因此，周三大盤恐難以出現大幅上漲並有效突破23,463點，預計走勢將維持量縮、狹幅震盪格局。多空雙方可能需等到2月3日蛇年開紅盤當天再行表態。

今年春節連假長達11天，在台股休市期間，美股走勢存在不確定性。若投資人的持股比重較高，可在周三適度減碼，以保留蛇年開紅盤後的加碼空間。

後續布局方向建議以封關前表現相對強勢的族群為主，例如矽光子、BBU（備援電池模組）、機器人、半導體設備、矽智財、無人機、網通及觀光餐旅等類股。標的選擇上，優先關注具利多題材、股價突破前高壓力或線型呈現多頭排列的相關個股。

川普重返白宮並未立即宣布關稅，激勵21日美股上漲。美股四大指數收盤：道瓊指數上漲537.98點、漲幅1.24%，那斯達克指數上漲126.58點、漲幅0.64%，標準500指數上漲52.58點、漲幅0.88%，費半指數上漲68.76點、漲幅1.29%。

值得注意的是，台積電ADR周二（22日）大漲3.4%，收在218.70美元，較台北交易溢價27.9%。輝達（NVIDIA）上漲2.3%，帶動費城半導體指數上漲。

三大法人昨日共計賣超台股6.1億元。其中外資加碼AI權值股、金控股，買超2.6億元；投信買超13.2億元，自營商賣超22億元。八大公股行庫則賣超1.5億元。

期貨方面，統一期貨表示，綜觀法人籌碼，檢視選擇權金流，外資布局0.26億元偏空部位，自營商則布局0.09億元偏多部位。

選擇權未平倉部分，1月W4周選價平近9檔賣權最大未平倉仍為23,000點，買權最大未平倉下降100點至23,600點，最大OI區間下移中性偏空。

期貨方面，外資夜盤減碼1,289口空單，日盤則減碼508口空單，未平倉淨空單降至33,333口；十大特定法人減碼1,239口空單至10,801口。