快訊

台股龍年封關…早盤漲300點 台積電開1,140元上漲20元

英國「巴別塔學院」：殖民帝國如何看待世界各地的學生？

洪一中轟藍白刪體育預算「非壞即笨」 名嘴舉數據：被假新聞帶風向了

美股大漲、台積電ADR勁揚 投顧：有利龍年封關行情

中央社／ 台北22日電
華爾街認為川普總統就國際貿易發表的言論和上任首日的行動，比最初預想的要溫和一些，美股大漲。美聯社
華爾街認為川普總統就國際貿易發表的言論和上任首日的行動，比最初預想的要溫和一些，美股大漲。美聯社

美國總統川普（Donald Trump）上任，外界認為貿易措施未如預期激進，美股大漲，道瓊指數漲逾500點，台積電ADR漲3.4%、輝達勁揚2.27%；投顧指出，台股龍年封關行情可期，但春節連假期間仍需觀察國際重要經濟數據。

川普上任首日宣布一系列新措施，外界認為川普的貿易措施未如原先預期這般激進，美股4大指數今天收盤齊揚 。

道瓊工業指數勁揚537.98點或1.24%；標普500指數小漲52.62點或0.88%；那斯達克指數大漲126.58點或0.64%；費城半導體指數上揚68.76點或1.29%。

台積電ADR大漲3.4%，至218.7美元；輝達也勁揚2.27%。

台股21日漲33.19點，收在23300.01點，成交值新台幣2550.95億元。三大法人合計賣超5.8億元。其中，自營商賣超22.01億元，投信買超13.62億元，外資及陸資買超2.59億元。

川普在上任首日表示，最快可能2月1日對美國最近2鄰國加拿大和墨西哥課徵25%關稅，同時似乎暫時延後對中國採取任何行動。

人工智慧（AI）商機持續發酵，經濟部公布去年全年外銷訂單5895.4億美元、年增率5.1%，創史上第3高；其中，12月份接單年增率逾2成優於預期，則是受惠AI商機與年前拉貨動能，川普2.0備貨效應僅微幅挹注。

投顧指出，川普就職並未大力揮刀再度開啟關稅戰，激勵美股大漲，也有助於台股今天龍年封關行情，但春節連假期間，國際重要經濟數據，包含日本央行利率決議、Fed利率決議、美國去年第4季GDP、美國核心PCE指數，仍有待觀察。

台股 川普 美國 美股

延伸閱讀

說好上任24小時內結束烏俄戰爭？川普：普亭拒談判我就制裁俄羅斯

韓國瑜率團參加川普就職典禮 突破歷年觀禮最高規格

川普就職未開徵關稅 美股道指大漲逾500點

美國18州 狀告川普取消出生公民權行政令

相關新聞

台股龍年封關…早盤漲300點 台積電開1,140元上漲20元

台股22日開盤上漲172.66點，開盤指數23,472.67點；早盤最高來到23,600.11點，漲300點，台積電（2...

台股22日封關…市場期待國家隊力拱 力拚連三紅

川普就任美國總統，並未立即宣布對陸加徵關稅，市場大鬆一口氣，激勵昨（21）日台股震盪盤堅，終場上漲33點、收23,300...

美股大漲、台積電ADR勁揚 投顧：有利龍年封關行情

美國總統川普（Donald Trump）上任，外界認為貿易措施未如預期激進，美股大漲，道瓊指數漲逾500點，台積電ADR...

龍年封關 台股拚連3紅

台股昨未受川普就任美國總統的消息面因素影響，上漲卅三點、收二萬三三○○點，成交量僅二六二三億元，居四個多月來最低量。台股...

台股過年 名師教戰「抱對股」…可聚焦台積供應鏈

台股今（22）日將龍年封關，市場關注抱股過年議題、布局哪些產業或個股，也將在今日收盤後塵埃落定。

生醫族 享美國製造紅利

美國新任總統川普正式上台，「美國製造」時代來臨，國內生醫族群在保瑞（6479）領軍下，永信、益威、長聖、台寶、北極星藥業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。