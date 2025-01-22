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晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

台股22日封關…市場期待國家隊力拱 力拚連三紅

經濟日報／ 記者周克威陳美君／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

川普就任美國總統，並未立即宣布對陸加徵關稅，市場大鬆一口氣，激勵昨（21）日台股震盪盤堅，終場上漲33點、收23,300點，成交量則為2,623億元，居四個多月來最低量。由於今日台股龍年即將封關，市場期待在八大公股行庫、投信等國家隊再次發力下，將助力多頭力拚封關行情連續第三年收紅。

全球股市高度聚焦川普就職演說。由於川普並未立即宣布對陸加徵關稅，在內容優於市場預期下，日、陸股等主要指數全面上漲；台股昨日也在台積電（2330）收平盤1,120元，鋼鐵、金融、觀光等非電族群共同演出中，指數終場小紅收市，連四漲。

盤面上，個股漲跌互見；19大類股中，鋼鐵、線纜、金融、觀光等表現相對強勢，成為市場交投的亮點；族群中，則以矽光子、重電能源、AMOLED等相對搶眼；千金股同樣漲跌互見，檔數仍為16檔不變。

匯市方面，在美元轉弱下，主要亞洲貨幣全數上漲，新台幣匯率昨日升值4.3分，收在32.765元，連四日升值並創半個月新高，總成交量擴大至19.135億美元。展望後市，匯銀主管預估，新台幣匯率在周五農曆封關日前，將位於32.6元至33元區間波動整理。

三大法人進出方面，共計賣超台股6.1億元。其中外資加碼AI權值股、金控股，買超2.6億元；投信買超13.2億元，自營商賣超22億元。八大公股行庫則賣超1.5億元。

根據統計，台股每年封關日，是全年最會上漲的單日，自2010年來的15年中，上漲12年、下跌三年，收紅機率高達八成。除2014、2016、2022年三個下跌年度外，其餘年度則分別上漲0.01%至1.1%間，且2023、2024農曆年封關日連續收紅後，今年將力拚連三紅。

台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，每年的封關日多可收紅，主要是隨丙種、不願抱股過年等賣壓宣洩告一段落，市場躁動浮額清洗，大盤壓力驟降後，只要有買盤進場點火，台股收紅的機率就會相對偏高。

台幣匯率 台股

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