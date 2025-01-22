龍年封關 台股拚連3紅

台股昨未受川普就任美國總統的消息面因素影響，上漲卅三點、收二萬三三○○點，成交量僅二六二三億元，居四個多月來最低量。台股今天龍年封關，市場期待在八大公股行庫、投信等國家隊再次發力下，將力拚封關行情連續第三年收紅。

匯市方面，美元轉弱，主要亞洲貨幣全數上漲，台幣匯率昨升值四點三分，收在卅二點七六五元，連四日升值並創半個月新高，總成交量擴大至十九點一三五億美元。展望後市，匯銀主管預估，台幣匯率在周五封關日前，將位於卅二點六元至卅三元區間波動整理。

部分大型法人機構內部傳出，因今年長達十一天春節年假，期間還有川普將陸續簽署行政命令、聯準會與日銀利率會議等不確定性因素，因此要求操盤人將短期投資部位嚴控在四成水準，超過的部位需以期貨等方式避險，引發市場側目。