快訊

晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

聽新聞
0:00 / 0:00

龍年封關 台股拚連3紅

聯合報／ 記者周克威陳美君／台北報導

台股昨未受川普就任美國總統的消息面因素影響，上漲卅三點、收二萬三三○○點，成交量僅二六二三億元，居四個多月來最低量。台股今天龍年封關，市場期待在八大公股行庫、投信等國家隊再次發力下，將力拚封關行情連續第三年收紅。

匯市方面，美元轉弱，主要亞洲貨幣全數上漲，台幣匯率昨升值四點三分，收在卅二點七六五元，連四日升值並創半個月新高，總成交量擴大至十九點一三五億美元。展望後市，匯銀主管預估，台幣匯率在周五封關日前，將位於卅二點六元至卅三元區間波動整理。

部分大型法人機構內部傳出，因今年長達十一天春節年假，期間還有川普將陸續簽署行政命令、聯準會與日銀利率會議等不確定性因素，因此要求操盤人將短期投資部位嚴控在四成水準，超過的部位需以期貨等方式避險，引發市場側目。

台幣 台股 川普

延伸閱讀

川普暫停美國對外發展援助90天 烏官員澄清不影響軍援

四方安全對話外長齊聚華府 川普政府展現對中國大陸關注

川普就職演說強調石油 台學者：帶回製造業與傳統

川普宣誓就職「1舉動」登上熱搜 與梅蘭妮亞微妙互動全被拍

相關新聞

台股22日封關…市場期待國家隊力拱 力拚連三紅

川普就任美國總統，並未立即宣布對陸加徵關稅，市場大鬆一口氣，激勵昨（21）日台股震盪盤堅，終場上漲33點、收23,300...

龍年封關 台股拚連3紅

台股昨未受川普就任美國總統的消息面因素影響，上漲卅三點、收二萬三三○○點，成交量僅二六二三億元，居四個多月來最低量。台股...

台股過年 名師教戰「抱對股」…可聚焦台積供應鏈

台股今（22）日將龍年封關，市場關注抱股過年議題、布局哪些產業或個股，也將在今日收盤後塵埃落定。

大摩：2025年矽光子出貨激增 嘉惠三大台廠

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「人工智慧（AI）供應鏈產業」報告中指出，2025年矽光子出貨可望激增，嘉惠聯亞（30...

11家上市櫃虧損公司給百萬級董監酬勞 證期局將採取三大措施

不僅虧損的上市櫃公司高階經理人要捉肥貓，金管會連同公司虧損但董監仍坐領高薪的情況也要開刀。證期局副局長黃厚銘指出，112...

農曆年封關前台股量縮震盪 外資敲進金控調節面板股

美國新任總統川普正式就任，加上接近農曆年節封關，台股今天量縮震盪，續創去年9月中旬以來低量，三大法人賣超新台幣5.8億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。