台股過年 名師教戰「抱對股」 可聚焦台積供應鏈

台股今（22）日將龍年封關，市場關注抱股過年議題、布局哪些產業或個股，也將在今日收盤後塵埃落定。

包括富邦投顧董事長陳奕光等市場四大名師，對今日封關行情提出「抱對股」最新教戰策略。

部分大型法人機構內部傳出，今年農曆年假長達11天，期間還有美國總統川普將陸續簽署行政命令、聯準會與日銀利率會議等不確定性因素，要求操盤人將短期投資部位嚴控在四成水準，超過四成的部位以期貨等方式避險，引發市場側目。

陳奕光分析，在丙種等節前賣壓都已渲洩後，若美股表現平穩，今日封關以紅盤作收的機率較高，全球股市仍在觀望川普未來政策，今日封關行情操作不宜躁進，以高出低進為原則。

陳奕光說，「抱對股票、比抱幾成股票過年」更重要，以目前全球產業脈動來說，「對」的股票，以AI的台積電及相關供應鏈，以及災後重建需求的鋼鐵、塑化等原物料股，與金融股為主。

永豐投顧總經理李學詩指出，節前賣壓多已告一段落，若美股沒有意外，台股今日封關行情小紅或小黑的機率高，若八大公股等國家隊點火，紅盤亮麗封關的機率高。可以抱股過年的對象，集中在未來成長趨勢明確的高階晶圓代工、ASIC、IC設計的邊緣運算等AI股，鏡頭龍頭、金融股。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理呂仁傑則認為，觀察台股封關期間的重要事件，聚焦在川普將陸續簽署行政命令、美股超級財報周、聯準會與日銀利率會議等焦點上。

在台積電（2330）優於市場預期的法說內容中，不僅美股巨擘的財報不致出現意外，更預期AI營收未來五年年複合成長率高達40~50%，半導體、散熱、組裝等AI族群仍是抱股過年焦點；金融與進入長線底部區的鋼鐵、塑化等原物料股，也是可以留意的焦點。