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證交所元月「創新板公司法人說明會」 獲熱烈回響

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，元月舉辦的「創新板公司法人說明會」，邀請金萬林-創（6645）、倚天酷碁-創（2432）、微矽電子-創（8162）、邦睿生技-創（6955）及億而得-創（6423）等五家公司與會，吸引投資人、投資機構法人代表與媒體踴躍參與，現場互動熱烈。

證交所於1月7日、10日、13日、21日舉辦「創新板公司法人說明會」，由五家公司經營團隊就營運狀況、產業現狀、業務計畫、財務概況及發展策略等予以詳細說明。

投資大眾可透過本公司網站觀看「創新板公司法人說明會」影音檔，參與公司法人說明會之簡報檔案可至公開資訊觀測站查詢。

證交所提醒，創新板上市公司每半年應至少於國內自辦或受邀參加一次法人說明會，以增進未來營運規劃資訊之揭露及與投資人之溝通。

另鼓勵受邀參加法人說明會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

創新板 法人說明會

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