證交所董事會通過多項優化上市審查相關法規

為優化上市審查相關法規，臺灣證券交易所21日董事會通過修改相關法規，主題包括延長掛牌期限至遲不得逾上市契約生效後一年、縮短申請上市公司誠信原則的審查期間為三年、刪除「資訊軟體業」申請上市適用較高股票集保規範等。

證交所表示，考量初次申請股票上市公司可能因主要營運地、註冊地國法令限制，或經主管機關同意的重大政治經濟環境因素影響等非可控制情事，使申請上市股票未能於規定期限完成公開銷售及上市買賣，因此修正「營業細則」、「審查準則」等相關規定，得再申請延長股票上市買賣日至遲不得逾上市契約生效後一年。

基於現行對申請上市公司誠信原則的審查期間為五年，證交所考量本國申請上市公司設立年限為三年，為使設立年限與誠信原則審查期間一致，提升審查效率，修正「審查準則」、「審查準則補充規定」相關規定，縮短申請上市公司誠信原則審查期間為三年。

證交所指出，「資訊軟體業」非以科技事業申請上市者，公司營運與獲利標準與一般產業並無不同，加上衡酌相類似的「輕資產」產業，例如IC設計、IP授權等知識密集產業亦無較高股票集保規範，為配合國家政策推動資訊軟體業、促進產業數位轉型，刪除較高集保規範的額外要求。

此外，證交所董事會並通過創控科技申請上市案。