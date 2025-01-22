就市論勢／工業電腦、車用 迎商機

盤勢分析

加權指數昨（21）日上漲33點，收在23,300點，成交金額約2,623億元。美國總統川普再度入主白宮，但政策不確定似乎在就任前已提前反應。就任後，市場可能風平浪靜一段期間，等待第1季產業淡季結束。

綜觀未來產業狀況，AI權值股走強，美國經濟狀況良好，台灣消費電子產業將復甦回升，台股後市暫時沒有悲觀理由。然而，仍需留意美國政策的不穩定性，短期可能會有賣壓產生，但長期仍是多頭行情。

投資建議

面對美國關稅政策不確定性，台灣公司多半已經適度分散生產基地，影響程度有限。投資人可將震盪視為尋找底部買點機會，逢低布局2025年看好產業。

展望後市，第2季消費性電子即將發表新產品，AI伺服器也進入出貨高峰，可望擺脫第1季低迷營運狀況，迎來新的成長動能。

從台積電法說會釋放訊息來看，先進製程需求依然旺盛，主要受惠於AI、高效能運算等應用持續增長，這意味台積電及其供應鏈夥伴，如設備、材料、光通訊等，將持續受惠此趨勢。

此外，AI應用開始百花齊放，從雲端運算、自動駕駛、機器自動化到醫療保健等，都將帶來龐大商機，市場投資預期將從伺服器逐漸下沉到應用產品端。相關概念股如工業電腦、車用電子、機器人零組件、AI PC、AI手機、AR眼鏡等。

除了電子股，傳產股近期也出現亮點，例如與美國加州重建商機有關的鋼鐵、修繕，以及航空、軍工、製鞋、成衣、工具機等產業都開始走強。