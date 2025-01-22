摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「人工智慧（AI）供應鏈產業」報告中指出，2025年矽光子出貨可望激增，嘉惠聯亞（3081）、華星光、全新等三大台廠。

大摩指出，在AI應用推動下，在未來兩年，網路交換機和光收發器數據傳輸速率將加速升級至800G和1.6T。連續光波雷射／矽光子運用正在興起，原因是更穩定且成本效益更好。

大摩指出，隨超大規模數據中心因應不斷增長的數據流量需求，800G數據傳輸規格將於2025年在網路交換機中被廣泛採用。

在共同封裝光學元件（CPO）技術成熟前，隨插即用的光收發器仍將是未來兩年主流設計。

相較於傳統收發器格式，矽光子技術功耗低、效率高、體積小，具有顯著優勢，尤其是800G以上數據傳輸速度。大摩調查顯示，谷歌將是首批採用矽光子技術的美國雲端服務供應商（CSP），聚焦AI相關的高效能運算（HPC），預計今年初將升級到1.6T產品。

大摩指出，在谷歌、微軟、亞馬遜、Meta、思科等CSP開始採用（一開始是800G，再來是1.6T）之後，規格升級加上採用率提高，將使今年矽光子解決方案價值翻倍，並驅動相關供應鏈成長，包括台灣、日本及中國大陸相關廠商。由於連續光波雷射是矽光子應用的一部分，因此矽光子出貨量上揚，也代表連續光波雷射模組的出貨量也可能增加。

相關台廠中，大摩本月初才將聯亞評等從「劣於大盤」調升到「中立」，目標價從200元大幅提高至370元，主要是基於聯亞的矽光子800G／1.6T收發器在2025~2026年出貨潛力高於預期。聯亞過去四個月來漲幅遠優於大盤，一周來漲勢擴大，反應大多數的利多。

全新也獲得大摩的中立評等，目標價維持175元。大摩預估，全新今年第1季營收可望季增10%（年減5%），主要是因為大陸消費補貼上路，有助於大陸智慧機手機在近期觸底。大摩預期全新今年無線及光纖業務營收可望正成長，但仍要觀察大陸智慧機復甦是否持續。