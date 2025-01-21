護城河優選50指數 上線

臺灣指數公司指出，最新編製的「臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數」（簡稱「臺灣護城河概念優選50指數」），已自2025年元月20日起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「臺灣護城河概念優選50指數」設計理念，主要參考美國知名投資人華倫巴菲特（Warren Buffett）的經濟護城河（Economic Moat）概念，設計具有長期競爭優勢企業的挑選方法。

臺灣指數公司表示，「臺灣護城河概念優選50指數」以上市股票為母體，經流動性、產業獲利能力、經營規模、市值指標、及資本報酬率表現較優的價值創造指標篩選後，依自由流通市值排序，擇優選50檔成分股，採自由流通市值計算權重，表彰臺灣上市中大型股票中，兼具獲利能力與價值創造特色的投資組合績效表現。

「臺灣護城河概念優選50指數」預計每年5月進行成分股定期審核，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，2007年元月至2024年12月累積報酬率為612.48%，2024年殖利率為4.01%，表現優於加權報酬指數的469.11%、3.27%。

依照最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為：聯電（2303）、台達電、鴻海、台積電、廣達、中華電、聯發科、富邦金、中信金及日月光投控。

據2024年12月證交所定期定額交易戶數統計，投資ETF前六名交易戶數皆超過10萬戶。