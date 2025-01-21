快訊

鈴木一朗再創記錄！亞洲首位入主美國棒球名人堂 差1票全票入選

小年夜濕轉乾冷挑戰首波寒流 吳德榮：除夕晴冷至初二恐5度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

護城河優選50指數 上線

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
臺灣護城河概念優選50指數前十大成分股
臺灣護城河概念優選50指數前十大成分股

臺灣指數公司指出，最新編製的「臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數」（簡稱「臺灣護城河概念優選50指數」），已自2025年元月20日起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「臺灣護城河概念優選50指數」設計理念，主要參考美國知名投資人華倫巴菲特（Warren Buffett）的經濟護城河（Economic Moat）概念，設計具有長期競爭優勢企業的挑選方法。

臺灣指數公司表示，「臺灣護城河概念優選50指數」以上市股票為母體，經流動性、產業獲利能力、經營規模、市值指標、及資本報酬率表現較優的價值創造指標篩選後，依自由流通市值排序，擇優選50檔成分股，採自由流通市值計算權重，表彰臺灣上市中大型股票中，兼具獲利能力與價值創造特色的投資組合績效表現。

「臺灣護城河概念優選50指數」預計每年5月進行成分股定期審核，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，2007年元月至2024年12月累積報酬率為612.48%，2024年殖利率為4.01%，表現優於加權報酬指數的469.11%、3.27%。

依照最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為：聯電（2303）、台達電、鴻海、台積電、廣達、中華電、聯發科、富邦金、中信金及日月光投控。

據2024年12月證交所定期定額交易戶數統計，投資ETF前六名交易戶數皆超過10萬戶。

股票

延伸閱讀

定期定額投資 紅不讓

6座童趣創意燈光 新竹過好年燈節25日開跑點燈　　

去年12月台股有交易戶數351萬戶 較7月高峰減百萬戶

2025新竹過好年燈節1/25開跑！ 邱臣遠代理市長：春節來竹市「蛇麼都好玩」

相關新聞

台股22日封關…市場期待國家隊力拱 力拚連三紅

川普就任美國總統，並未立即宣布對陸加徵關稅，市場大鬆一口氣，激勵昨（21）日台股震盪盤堅，終場上漲33點、收23,300...

龍年封關 台股拚連3紅

台股昨未受川普就任美國總統的消息面因素影響，上漲卅三點、收二萬三三○○點，成交量僅二六二三億元，居四個多月來最低量。台股...

台股過年 名師教戰「抱對股」…可聚焦台積供應鏈

台股今（22）日將龍年封關，市場關注抱股過年議題、布局哪些產業或個股，也將在今日收盤後塵埃落定。

生醫族 享美國製造紅利

美國新任總統川普正式上台，「美國製造」時代來臨，國內生醫族群在保瑞（6479）領軍下，永信、益威、長聖、台寶、北極星藥業...

大摩看旺矽光子三強

摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「人工智慧（AI）供應鏈產業」報告中指出，2025年矽光子出貨可望激增，嘉惠聯亞（30...

散熱產業 里昂正面看待

里昂於最新報告中表示，輝達（NVIDIA）GB200成長放緩及NVL機架出貨調整，使得台灣液冷散熱相關廠表現落後大盤。不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。