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三檔台股ETF 赴泰發DR

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣指數公司旗下三檔指數先前授權元大證券、凱基證券海外分支機構，發行TAIWAN19、TAIWANHD13、TAIWANAI1等連結臺股ETF的存託憑證（DR），陸續於泰國交易所上市，為臺灣證券交易所集團推動商品跨國掛牌創下里程碑，協力推動臺灣成為亞洲資產管理中心。

近年臺股ETF蓬勃發展，吸引國際高度關注。臺灣指數公司授權的三檔指數涵蓋市值型的「臺灣50指數」、投資因子型的「臺灣多因子優選高股息30指數」、及主題型的「臺灣優選AI 50指數」，追蹤指數發行的ETF分別為元大台灣卓越50 ETF（0050）、凱基優選高股息30 ETF、凱基優選台灣AI 50 ETF，顯示各種投資面向的臺股ETF充滿吸引力。

臺灣指數公司指出，由國內投信公司結合集團旗下海外證券商，攜手將臺股ETF推廣至海外，吸引資金投資上揭ETF，壯大臺股ETF規模，同時也為泰國投資人增添新投資選項，創造多贏。

臺灣指數公司鼎力支持政府推動臺灣成為亞洲資產管理中心，及證交所集團打造國際級資本市場之策略方向，積極向投信公司、證券商或其海外分支機構推廣，使用臺股指數或連結臺股ETF於海外市場發行金融商品；並以長期深耕在地的經驗，持續戮力將臺股指數化投資商品推向國際，為臺灣股市增添新動能，提升資本市場競爭力。

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