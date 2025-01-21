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11家上市櫃虧損公司給百萬級董監酬勞 證期局將採取三大措施

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
11家上市櫃虧損公司給百萬級董監酬勞 ，證期局將採取三大措施。本報資料照片
11家上市櫃虧損公司給百萬級董監酬勞 ，證期局將採取三大措施。本報資料照片

不僅虧損的上市櫃公司高階經理人要捉肥貓，金管會連同公司虧損但董監仍坐領高薪的情況也要開刀。證期局副局長黃厚銘指出，112年的上市櫃公司，經查共有9家上市、2家上櫃公司雖然虧損，但董監的平均酬勞仍超過百萬元以上，對此，證期局將祭出三大措施。

證期局所採取的三大措施，包括 ：1. 要求該公司在股東會上清楚向股東說明董監酬勞發放金額是如何決定；2. 由投保中心直接參與該公司股東會，親自聽取該公司在股東會上的說明，了解其發放高董監酬勞的原因；3. 將該公司特別列入證期局對上市櫃公司的財務業務平時及例外管理，及內部控制查核的選案範圍。

黃厚銘說，對於董監酬勞過高的認定是採用「平均值」，而非單一董監的酬勞來認定，若平均值超過100萬元，就將採取上述的三大措施來處理。

投保中心 股東會 金管會

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