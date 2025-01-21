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台新特選 IG 債10+ETF 1月22日上櫃掛牌交易

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）ETF市場1月22日再添一檔債券ETF上櫃掛牌，該檔債券ETF是由台新投信所發行「台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF」（00980B），簡稱台新特選IG債10+，該債券ETF依規定停徵證券交易稅。

為鼓勵投資大眾多加參與上櫃ETF及ETN市場，櫃買中心於2025年持續舉辦上櫃ETF及ETN獎勵活動，除提供投資人全民開獎、首購獎（ETF）及百寶獎外，ETF獎勵活動另增加「加掛ETF交易獎」，以鼓勵投資人參與；同時提供證券商ETF及ETN業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員推廣ETF及ETN商品，欲瞭解相關活動辦法，投資人可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。

有關台新特選IG債10+ETF相關資訊可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）首頁「ETF / ETN / ETF / 商品資訊 / 債券及固定收益ETF」項下查詢。

ETF 債券ETF 櫃買中心

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