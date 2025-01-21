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農曆年封關前台股量縮震盪 外資敲進金控調節面板股

中央社／ 台北21日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國新任總統川普正式就任，加上接近農曆年節封關，台股今天量縮震盪，續創去年9月中旬以來低量，三大法人賣超新台幣5.8億元，外資買超2.59億元，敲進前10大個股中，有7檔金控股，反手調節面板股。法人表示，封關前繼續留意川普新政策動向。

川普就任美國總統，市場消化川普新政訊息，加權指數今天走勢區間震盪，終場上漲33.19點，收23300.01點，由於22日農曆龍年將封關，大盤今天量縮，成交值2550.95億元，續創2024年9月中旬以來低量。

三大法人今天合計賣超5.8億元，其中自營商賣超22.01億元，投信買超13.62億元，外資及陸資買超2.59億元。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單減少451口至9938口，其中外資淨空單減少1026口至3萬3695口。

外資今天敲進新光金達3.86萬張，居買超榜第1名，同時敲進中鋼、凱基金、中信金、玉山金等各超過萬張，外資今天買超前10大個股，就有7檔金控股。

相較之下，外資賣超群創1.46萬張，是外資今天唯一賣超逾萬張的個股，調節超過9000張個股包括友達、緯創、泰金寶-DR。

台新投顧副總經理黃文清接受記者電訪分析，台股將在22日農曆龍年封關，封關前量縮震盪，春節長假期間，除了繼續留意川普新政策動向外，美國指標科技巨擘也將陸續公布財報，美股走勢牽動外資和本土投信在2月蛇年開紅盤後布局，預期台股走勢震盪整理。

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