聽新聞
0:00 / 0:00
金管會核准富邦投信併日盛投信 富邦併日盛最後一個子公司整合完成
金管會今日宣布核准富邦金旗下的富邦投信和日盛投信合併，證期局副局長黃厚銘說明，二家投信合併之後，市占率排名第5，市占率為6.22%。
證期局指出，富邦投信為擴大整體規模經濟與效益，以現金為對價吸收合併日盛投信，富邦投信為存續公司，日盛投信為消滅公司，合併後有助於整合資源及提升市場競爭力並降低營運成本，提供客戶更優質多元的產品與服務。
對於經營團隊的改組，黃厚銘說明，存續公司為富邦投信，根據富邦送件內容，合併後的董事長及總經理，亦由富邦投信董事長黃昭棠、總經理林欣怡擔任。
富邦投信員工人數為207人，日盛投信為97人，人數共304人，基金檔數，公募為67檔，日盛為21檔，私募分別為7檔、2檔，其中，日盛投信旗下的基金，也將儘快因應合併而完成更名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言