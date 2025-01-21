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金管會核准富邦投信併日盛投信 富邦併日盛最後一個子公司整合完成

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會核准富邦投信併日盛投信，富邦併日盛最後一個子公司整合完成。圖／富邦金控提供
金管會核准富邦投信併日盛投信，富邦併日盛最後一個子公司整合完成。圖／富邦金控提供

金管會今日宣布核准富邦金旗下的富邦投信和日盛投信合併，證期局副局長黃厚銘說明，二家投信合併之後，市占率排名第5，市占率為6.22%。

證期局指出，富邦投信為擴大整體規模經濟與效益，以現金為對價吸收合併日盛投信，富邦投信為存續公司，日盛投信為消滅公司，合併後有助於整合資源及提升市場競爭力並降低營運成本，提供客戶更優質多元的產品與服務。

對於經營團隊的改組，黃厚銘說明，存續公司為富邦投信，根據富邦送件內容，合併後的董事長及總經理，亦由富邦投信董事長黃昭棠、總經理林欣怡擔任。

富邦投信員工人數為207人，日盛投信為97人，人數共304人，基金檔數，公募為67檔，日盛為21檔，私募分別為7檔、2檔，其中，日盛投信旗下的基金，也將儘快因應合併而完成更名。

富邦投信 董事長 金管會

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