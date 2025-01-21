封關前資金提早卡位金融股 富邦金、國泰金漲幅皆逾1%

台股距離封關日僅剩一天，21日大盤以上漲33.19點作收，成交量能剩下2,550.95億元，不過有買盤進場提前卡位金融族群，上海商銀（5876）、群益證（6005）漲幅逾2%，華南金（2880）、新光金（2888）、國泰金（2882）、凱基金（2883）、富邦金（2881）等都有逾1%的漲幅，走勢整齊。

金融股去年獲利大爆發，14檔金控股自結去年12月稅後純益265.2億元，月減23%、年增389%；累計全年稅後純益達5,979.6億元，年增63%，壽險為主金控獲利年增145%扮演重要動能，遠優於證券為主金控成長33%及銀行為主金控成長17%。

獲利佳有利配發股息，不少法人看好金融股將成為高現金股利殖利率股領頭羊。富邦金2024年自結稅後純益1,511.6億元，年增129%，每股純益（EPS）10.8元。國泰金達1,111.9億元，年增116%，EPS為7.28元、中信金為720.2億元，EPS為3.64元。

法人指出，美國聯準會（Fed）去年12月點陣圖及市場預期美國2025年降息幅度縮減2碼至3.9%，推升10年期公債殖利率上揚至4.5%至4.7%，帶動美債殖利率曲線轉為正斜率。預期將有助金融業以短支長的養券收益，及壽險再投資收益率。

銀行型金控則受惠美國持續降息，可降低美元資金成本，加上美國總統川普對大陸政策趨嚴也料帶動供應鏈移轉，有助銀行外幣放款動能回升。

法人推估富邦金每股可望配3.8~4元現金股息最高，估國泰金每股配2.8~3元股息次之，中信金可望每股配1.85~2.5元列第三，元大金也有每股配逾1.45元股息的實力。