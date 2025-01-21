決定要抱股過年…因為年後開盤不論漲跌都會不敢進場！蜜蜂爹：勝率高但不保證一定上漲

大家好，我是蜜蜂爹...

全台最大合法賭場即將封關

1/22（三） 金龍年最後交易日 本次春節休市 11天 2/3（一） 蛇年開紅盤

如果對持股有任何處理，記得 1/22（三）前完成！

每年過年前都會討論的話題「要抱股過年嗎？」

透過下面四個面向進行分析

1.確認自己是長期投資還是短期交易

長期投資者可以忽略短期波動 短期交易者則需謹慎評估風險

2.持股是否是長期看好且有信仰

若持股基本面穩健、具備未來成長潛力 可避免短期帶來的不確定性

3.是否能承受年後開盤可能的波動

檢視自身的心態與財務狀態 若台股休市期間國際局勢不好，開盤補跌是否能承受

4.資金配置是否合理

確保有適當的流動性，避免台股休市期間因意外需求導致無法賣股變現而陷入財務困境

我個人的想法

目前手上的持股絕大多數都是長線部位，要我一鍵全出清，真的不太可能做到！

如果為了這11天休市期先賣股票，過年後能不能順利買回來，我也無法保證，試想一下，如果我今天真的全賣光了：

1.萬一國際局勢動盪，過年後開盤下跌？

心裡可能想著「會不會繼續跌」，而不敢買回來

2.萬一國際情勢穩定，過年後開盤上漲？

又會覺得「這樣不就追高了」，還是不敢買回來

與其在新春開盤時讓自己困惑，我選擇抱股過年等待春暖花開時的那刻！

是否抱股過年沒有正確答案

根據過去10年的回測統計，春節後開盤上漲的機率約有8成，勝率看似很高，但並不代表保證上漲。

是否抱股過年沒有絕對答案，關鍵在於了解自己的投資策略、風險承受能力和資金配置狀況。

如果你和我一樣，對休市這11天的國際行情毫無頭緒，那麼保留長期持股、甚至出清短線部位，並留部分資金等待機會，可能是個更穩健的選擇！

◎本文內容已獲 蜜蜂爹 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。