里昂：散熱需求仍強勁 對未來展望正面樂觀

里昂於最新報告中表示，輝達（NVIDIA） GB200 成長放緩以及 NVL 機架出貨調整，台灣液冷相關廠表現與台股大盤相比落後。不過，隨著自第2季開始的液冷出貨加速，以及在 GB300 中更高的零組件價值，對整體散熱產業後續表現仍維持正面看法。

不過由於 GPU 過渡期影響，雖維持對奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、高力（8996）評等，但下調目標價，但同時看好嘉澤（3533）在 AI 伺服器方面有更多的機會，因此給予「優於大盤」的評等，目標價2150元。

里昂指出，由於 Blackwell 晶片本身的出貨動能仍然穩健，B200 的液冷需求在今年第1季仍將維持強勁。這對於散熱零組件廠來說仍是正面訊號。

另外里昂指出，儘管從液冷對空氣轉向液冷對液冷的散熱技術是未來的必然趨勢，但由於新的資料中心基礎建設仍在建造中，預計在2025年至2026年期間，CSP 大廠會更傾向使用 Sidecar 解決方案。這也意味著散熱器、RPU 和 Sidecar 組裝等元件可能出現更多成長機會。