龍年封關前台積電連兩天收平盤 法人：抱股過年好買點

金龍年封關僅剩1個交易日，市場關注台積電（2330）的表現，但在封關前卻是一連兩個交易日以平盤作收，到底台積電可不可以買了？法人坦言，買台積電， 是可以安心抱股過年的標的，小資族即使買不起整張，也可以買零股布局，另外，台積電概念股包括設備及具CoWoS題材的個股也可以留意。

台股21日以23266.49點小跌開出，盤中翻紅一度拉升至23,377.64點，終場收在23,300.01點，上漲33.19點，漲幅0.14%；櫃買市場以251.04點收盤，下跌0.51點；台積電盤中一度拉升至1,125元，但終場仍是收在平盤1,120元，連續兩個交易日收平盤。

盤面上各類股表現上，鋼鐵類股漲幅1.62%居各類股冠軍，其次是電器電纜漲幅1.09%、生技、觀光餐飲、金融、綠能環保、其他等漲勢較為強勢，電子股占大盤成交比重達74.4%，半導體、光電、網通、其他電子、綠能環保等漲幅較強。

根據CMoney統計2015~2024年10年的農曆年後開紅盤當日表現，台灣加權股價指數平均漲幅1.03%，上漲機率8成，OTC指數平均漲幅0.76%，上漲機率9成。進一步分析這10年數據發現，2020年因受新冠肺炎疫情在春節期間快速擴散影響，衝擊全球資本市場，台股也難逃補跌壓力，兩大指數開紅盤當天重挫5~6%。但若排除此一特殊事件，台灣加權股價指數、OTC指數的平均漲幅分別為1.78%、1.54%，OTC指數幾乎達到百分百的上漲機率。

證券分析師張陳浩表示，抱股過年的布局族群包括金融股、台積電、台積概念股、矽光子、BBU（電池備援電力模組）、超級電容、AR眼鏡、鋼鐵等；以台積電來說，目前正是買點，另外，相關概念股中包括設備股的川湖（2059）、上銀（2049）， 具CoWoS題材的萬潤（6187）、弘塑（3131）、辛耘（3583）等，都值得留意。

另外，金融股也是抱股過年的好標的，張陳浩說，金融股近期的壓回主要是反應美債殖利率升高，但看好今年金融股仍具有高殖利率及降息等題材，目前也是一個買點，國泰金（2882）、富邦金（2881）、新光金（2888）、台新金（2887）、中信金（2891）、玉山金（2884）等都可以留意。

張陳浩認為，鋼鐵股則有關稅及基礎建設的題材，加上位階低，大成鋼（2027）、海光（2038）、中鋼（2002）等值得留意；隨著AI趨勢商機，矽光子、BBU、超級電容等也可以觀察，以超級電容來說，凱美（2375）、立隆電（2472）、日電貿（3090）等股，位階不高，加上題材的挹注，有機會表現。