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群益金鼎證券取得 ISO 50001認證 能源管理再升級

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

群益金鼎證券（6005）秉持減少能源消耗、節省成本及永續發展的精神，致力於提升能源使用效率，2024年更進一步，導入國際標準ISO50001：2018版能源管理系統。

群益證為確保系統有效運作並符合群益整體經營理念，依據群益「能源管理政策」制定群益能源管理手冊及各項作業要點，並於去年12月順利通過國際驗證機構英國標準協會（BSI）認證，為能源管理及永續發展之路樹立新里程碑。

群益能源政策如下。第一，提高能源使用效率、持續改善能源績效。第二，遵守能源管理法規，擴大採購節能標章產品。第三，辦理教育訓練，積極宣導節能減碳。第四，整合各項資源，落實能源管理行動計畫。

ISO50001能源管理系統是基於「規劃、執行、檢查、行動」（PDCA）持續改善架構，將能源管理納入企業現行營運模式，從法規面、制度面、技術面及管理面引導企業持續改善能源績效，以協助能源用戶降低能源使用成本、提高綠色競爭力、回應利害關係人對節能減碳議題之關切，以及展現企業落實永續發展之具體行動等。

透過2023年溫室氣體盤查，群益證發現其溫室氣體排放主要來源為外部電力，自此即積極與輔導單位資策會接洽，協請資策會輔導導入ISO50001能源管理系統，以利有效管理能源消耗，並減少溫室氣體排放量。經過公司高層大力支持、輔導機構及公司同仁的團隊合作努力，於2024年年底順利通過ISO50001能源管理系統認證，展現出群益證對永續發展及淨零排放的積極作為及強烈企圖心。

事實上，群益致力推動節能減碳實踐ESG政策，也擬定一系列節能措施暨綠色運輸減碳行動，邀請員工共同響應，為地球環境永續目標盡一份心力，包含汰換舊影印機，改設新型免加熱微噴影印機降低事務工作耗電量、推動總公司午休用膳時間關燈一小時、鼓勵總公司各部門同仁外出洽辦公務時應優先選擇搭乘大眾交通運輸工具，並發給各單位悠遊卡可公費加值等。

同時，群益各項作為也深獲外部肯定，包含連續12年入選「臺灣永續指數」成分股，以及獲得天下雜誌頒發1.5˚C標章證書，肯定群益符合「巴黎協定」1.5˚C溫控目標等。

群益金鼎證券為國內最大的獨立券商，在永續發展的道路上堅持誠信、正直與專業。鑒於全球氣候變遷和能源資源的有限性，群益致力持續深化並投注資源於環境永續發展，除了訂定溫室氣體管理目標，並在營運活動中積極實施節能減碳措施，尋求環境與「群眾利益」的共好，以「群益」為名，實踐永續發展的承諾。

減碳 群益

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