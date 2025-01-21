快訊

比照0206震災 黃偉哲宣布災民每人3萬、房屋無法居住每戶10萬

鈕承澤可回家吃年夜飯！涉性侵案關3年2個月出獄 4度申請假釋獲高院核准

清泉崗女士官長喪命「頭顱被削去大半」 母姊哀傷要求空軍給交代

台股上漲33點 三大法人賣超5.8億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

台股21日收在23,300.01點，上漲33.19點，漲幅0.14%，成交量降至2,550.95億元，三大法人賣超5.8億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超2.59億元，投信買超13.62億元，自營商賣超（合計）22.01億元，其中自營商（自行買賣）買超1.62億元，自營商（避險）賣超23.64億元。

台積電（2330）收平盤1,120元，聯發科（2454）收1,465元，漲幅1.38%。資金卡位矽光子族群，華星光（4979）攻上漲停板，收220.5元，創下歷史新高，眾達-KY（4977）大漲逾7%，前鼎（4908）、光聖（6442）、聯光通（4903）漲幅逾5%。鋼鐵族群為今日最強族群，中鋼構（2013）、海光（2038）漲幅逾3%，中鋼（2002）站回20元，收20.1元，漲幅逾2%。BBU題材熱，漲勢擴張到被動元件 ，立隆電（2472）今日續強，大漲逾7%，收102.5元，凱美（2375）也有近6%的漲幅。

中鋼構 自營商

延伸閱讀

農曆年開紅盤行情有亮點 內資當財神台股漲相佳

新春開紅盤行情 內資當財神台股漲相佳

川普上任終結綠色新政 法人：觀察台股概念股動向

台股還有戲 外資沒退場…點火權王、鴻海等科技股

相關新聞

決定要抱股過年…因為年後開盤不論漲跌都會不敢進場！蜜蜂爹：勝率高但不保證一定上漲

目前手上的持股絕大多數都是長線部位，要我一鍵全出清，真的不太可能做到！

台股明封關...抱股過年或換紅包？稀飯「以歷史數據分析勝率8成」：是存股族好選擇

再過幾天，1月22日（三）就是台股的封關日了，當天仍可正常買賣股票哦！台股撮合成交的時間是上午9時到下午1時30分，而下單委託則可以在上午8時30分開始。

新春開紅盤行情 內資當財神台股漲相佳

金龍年封關倒數，投資人關切是否抱股過年，統一投信統計，台股近十年農曆春節後開紅盤當日「漲相佳」，主要是內資於農曆年前先行...

農曆年開紅盤行情有亮點 內資當財神台股漲相佳

金龍年封關倒數，投資人關切是否抱股過年，統一投信統計，台股近10年農曆春節後開紅盤當日「漲相佳」，主要是內資在農曆年前先...

台股小漲33點收23,300點 台積電收平盤

台股21日小漲，早盤以23266.49點開出，終場收23,300.01點，上漲33.19點，漲幅0.14%，成交量255...

台股開盤跌0.33點

台北股市今天開盤跌0.33點，加權股價指數為23266.49點，成交金額新台幣32.26億元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。