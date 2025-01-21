台股上漲33點 三大法人賣超5.8億元
台股21日收在23,300.01點，上漲33.19點，漲幅0.14%，成交量降至2,550.95億元，三大法人賣超5.8億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超2.59億元，投信買超13.62億元，自營商賣超（合計）22.01億元，其中自營商（自行買賣）買超1.62億元，自營商（避險）賣超23.64億元。
台積電（2330）收平盤1,120元，聯發科（2454）收1,465元，漲幅1.38%。資金卡位矽光子族群，華星光（4979）攻上漲停板，收220.5元，創下歷史新高，眾達-KY（4977）大漲逾7%，前鼎（4908）、光聖（6442）、聯光通（4903）漲幅逾5%。鋼鐵族群為今日最強族群，中鋼構（2013）、海光（2038）漲幅逾3%，中鋼（2002）站回20元，收20.1元，漲幅逾2%。BBU題材熱，漲勢擴張到被動元件 ，立隆電（2472）今日續強，大漲逾7%，收102.5元，凱美（2375）也有近6%的漲幅。
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