快訊

清泉崗基地悲劇…遭戰機發動機吸入身亡 當事人剛晉升士官長

庫克也不用「巧控滑鼠」…MacBook滑鼠推薦是什麼？網齊推3款可取代

拿不到綠卡了！川普簽署行政命令 旅美生小孩「這天起」將不再獲公民權

農曆年開紅盤行情有亮點 內資當財神台股漲相佳

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

金龍年封關倒數，投資人關切是否抱股過年，統一投信統計，台股近10年農曆春節後開紅盤當日「漲相佳」，主要是內資在農曆年前先行抽手的資金重返市場布局，加權指數開紅盤平均漲幅優於OTC指數，但OTC指數上漲機率較高；展望金蛇年開紅盤行情，統一投信表示，預期2月可能波動加劇，但今年長線趨勢依舊看好，可透過台股基金卡位中長線偏多行情。

據CMoney統計2015~2024年10年的開紅盤當日表現，台灣加權股價指數平均漲幅1.03%，上漲機率8成，OTC指數平均漲幅0.76%，上漲機率9成。進一步分析這10年數據發現，2020年因受新冠肺炎疫情在春節期間快速擴散影響，衝擊全球資本市場，台股也難逃補跌壓力，兩大指數開紅盤當天重挫5~6%。但若排除此一特殊事件，台灣加權股價指數、OTC指數的平均漲幅分別為1.78%、1.54%，OTC指數幾乎達到百分百的上漲機率。

統一投信分析，今年農曆春節台股共休市11天，加上美國總統川普新政的不確定因素，投資人擔憂長假期間的國際市場波動、政策變化及不可預期的經濟緊急狀態，可能因休市期間無法應變，部份內資資金會落袋為安、提高現金部位，待新春開年後再回流台股。台股基本面佳，AI發展正在上升階段，金蛇年開紅盤行情可期。

展望台股後市，統一投信表示，晶圓代工龍頭上修未來五年營收的年複合成長率，AI帶動下，今年營收有機會成長25%以上。台灣基本面扎實，但要留意政治面因素，川普上任後，未來波動可能加劇，但川普政策最終目標都以美國偉大為主，美國要偉大就需要台灣的AI供應鏈，台灣AI底氣仍在，中長線趨勢依然樂觀。

選股策略方面，統一投信表示，AI需求強勁，GB200晶片出貨雖然遞延，但資金並未撤出AI，只是轉向ASIC晶片，且GB200遞延已經反映在股價，隨著時間過去，股價可望呈現均值回歸。AI題材看好ASIC供應鏈、散熱、NB/PC及手機、光通訊等。

AI OTC 台股

延伸閱讀

川普：普亭拒與烏克蘭達成協議 正在摧毀俄羅斯

北京學者：川普就職 對中國加徵高關稅不可避免

中國專家：中美開局好 但可引致摩擦因素仍多

川普上任簽署大量行政命令：美國民調怎麼看？

相關新聞

台股明封關...抱股過年或換紅包？稀飯「以歷史數據分析勝率8成」：是存股族好選擇

再過幾天，1月22日（三）就是台股的封關日了，當天仍可正常買賣股票哦！台股撮合成交的時間是上午9時到下午1時30分，而下單委託則可以在上午8時30分開始。

新春開紅盤行情 內資當財神台股漲相佳

金龍年封關倒數，投資人關切是否抱股過年，統一投信統計，台股近十年農曆春節後開紅盤當日「漲相佳」，主要是內資於農曆年前先行...

農曆年開紅盤行情有亮點 內資當財神台股漲相佳

金龍年封關倒數，投資人關切是否抱股過年，統一投信統計，台股近10年農曆春節後開紅盤當日「漲相佳」，主要是內資在農曆年前先...

台股小漲33點收23,300點 台積電收平盤

台股21日小漲，早盤以23266.49點開出，終場收23,300.01點，上漲33.19點，漲幅0.14%，成交量255...

台股開盤跌0.33點

台北股市今天開盤跌0.33點，加權股價指數為23266.49點，成交金額新台幣32.26億元。

台股上漲33點 三大法人賣超5.8億元

台股21日收在23,300.01點，上漲33.19點，漲幅0.14%，成交量降至2,550.95億元，三大法人賣超5.8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。