台股小漲33點收23,300點 台積電收平盤

台股21日小漲，早盤以23266.49點開出，終場收23,300.01點，上漲33.19點，漲幅0.14%，成交量2551億元。櫃買則收251.04點，下跌0.51點。台積電（2330）終場收平盤1120元。

盤面上以類股來看，鋼鐵、金融、生技、綠能、觀光、其他、食品、電機機械較為強勢，另外則以資訊服務、油電燃氣、塑膠、運動休閒、橡膠、電腦周邊等表現較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，聯鈞、華星光、聯發科、興能高、宏達電、鴻海、環宇-KY、聯亞、波若威、AES-KY、立隆電、廣達、大立光等。

而逆勢撐盤的則有，緯穎、世芯-KY、和椿、緯創、新盛力、奇鋐、達邁、台達電、亞光、旺矽、欣興、陽明、信驊等。

統一投顧表示，川普就職演說並未超出市場原先預期，後續仍須追蹤包括關稅等貿易政策之方向。而台積電釋出對今年樂觀展望，加上黃仁勳來台效應、以及川習通話帶來美中氣氛改善預期，使得加權指數量縮價穩，重回所有均線之上，儘管農曆長假在即，然長線抱股過年意願高。本週三台股封關，根據過去15年統計，農曆年新春開紅盤上漲高達73%，加上目前台股技術面型態已轉由多方掌控。

另外，操作上建議逢低分批佈局，並汰弱留強，可擇優抱股過年。選股方向上以台積電供應鏈、AI概念、消費電子新品、紡織鞋材、航空航太、汽車零組件、及高殖利率的營建及壽險等族群為主。