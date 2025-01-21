台股明封關...抱股過年或換紅包？稀飯「以歷史數據分析勝率8成」：是存股族好選擇

＊原文發文時間為1月18日。

再過幾天，1月22日（三）就是台股的封關日了，當天仍可正常買賣股票哦！台股撮合成交的時間是上午9時到下午1時30分，而下單委託則可以在上午8時30分開始。

從1月23日（四）到2月2日（日）這段期間，總計11天都沒有交易，大家可以好好大掃除，準備過年囉~

最近，剛好有人問：「要不要抱股過年？」這個問題每年都會被討論，其實沒有絕對答案，因為每年的國際政經情勢、市場題材都不一樣。稀飯整理了過去10年的勝率和今年的趨勢，提供我的觀點。

數據說話

我們可以透過歷史數據來了解「抱股過年的勝率究竟是多少？」附圖有稀飯整理好的表格，包含農曆年前封關收盤指數與年後開市收盤指數。

過去10年間，抱股過年的結果為8勝2敗，整體勝率高達80%。

2次敗績中，2020年的震盪幅度較大，來到696.97點，當年主要是新冠疫情的爆發，引起市場的恐慌；而2017年則是小幅震盪，下跌18.98點。

從上述數據來看，抱股過年整體風險並不算太高。（稀飯補充：以20年的數據來看，勝率也有75%）

2025年關注趨勢

從歷史數據來看，抱股過年的勝率相對較高，但每年的國際政經情勢和市場題材各有不同。今年特別需要關注以下三大趨勢：川普、台積電及AI。

1、川普政策

川普將於1月20日正式入主白宮，其政策圍繞關稅和貿易，可能對國際供應鏈帶來不確定性，需要密切關注。近期美債殖利率飆升、台幣匯率跌破33元，這些因素可能進一步影響台股走勢。

2、台積電

台積電去年第四季營收 8684.6 億元，全年營收累計2.89兆元，年增 33.9%，超越預期表現，作為護國神山，其表現對台股的穩定性相當重要！

3、AI

2025年AI題材仍是市場的焦點。美國科技巨頭在AI領域的資本支出持續創下新高，台灣作為全球AI供應鏈的重要環節，預計將在這波熱潮中扮演關鍵角色。

稀飯的建議

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從存股的角度來看，抱股過年是個不錯的選擇，稀飯自己也會抱股過年！但並非每支股票都能「開紅盤」。

如果希望過個安心年，可以利用接下來的三天，根據以下建議檢視持股，做好調整，穩穩迎接年後市場。

1、汰弱留強：選擇基本面穩健、獲利能力強的個股，剔除表現不佳的股票。也可以選擇如ETF這類已經幫投資人組合好股票的投資工具，不僅能分散風險，也更加穩定。

2、觀察國際變數：過年期間，國際市場的變化，如川普政策動向、美股走勢等，都可能對台股年後開盤產生影響，建議多加關注相關新聞。

3、避開高波動股票：題材股或近期被炒作過的個股，容易在市場情緒影響下產生劇烈波動，建議謹慎持有，以免影響整體投資表現。

投資是一場馬拉松，堅持到最後才能成為贏家。短期市場難以避免有波動，只要做好準備，篩選出具有穩定價值的投資標的，便能在過年期間安心放鬆，迎接年後的市場機會！過年期間大家就好好休息放鬆。

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