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川普更嚴謹處理關稅…通膨問題緩解！ 辣媽：10年期美國公債殖利率也跟著下滑

聯合新聞網／ 辣媽Shania
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

川普上任後的新政

昨天川普就職並發表演說，其中讓金融市場關注的就是，川普是否會宣布積極的關稅措施。然而，從昨天消息看來，川普目前暫時不會立即對進口產品徵收關稅

但將簽署一項行政命令，指示聯邦機構開始研究一份涵蓋廣泛貿易問題的清單，這可能造成未來幾個月對來自中國、加拿大、墨西哥及其他國家的商品徵稅。

看來川普對於關稅的態度，採取更嚴謹的方式處理；也就是說，金融市場原本最擔心通膨失控的問題，稍微緩解了。

代表美元強弱的指標-美元指數也因此下跌（背後邏輯是：如果通膨可控 => 物價穩定 => 利率也會穩定，不至於升息 => 美元吸引力下降 => 美元貶值）

美元走弱，代表其他貨幣相對走強，包含歐元、日圓、新台幣等等紛紛升值。

看來通膨問題暫時緩解，10年期美國公債殖利率也跟著下滑，從原本的4.62%現在已經來到4.55%。

未來川普的政策仍會是市場的觀察重點！

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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台幣 川普 美國 通膨

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