川普就職演說未提關稅議題 法人估有助封關前行情

全球股市聚焦的川普就職美國總統演說內容，在21日凌晨登場，國內法人圈也緊盯各項內容，多家法人機構認為，川普此次演說內容未提及太多關稅議題，但將成立負責徵關稅的對外稅務局中，美股電子盤全面反彈，分析師認為，將有助台股封關前行情。

多家法人機構整理川普的演說摘要，焦點主要在關稅、能源、移民政策等面向上，在台股高度聚焦的關稅議題上，川普指出，將開始對貿易體系進行改革，對外國徵收關稅和稅收，以使美國公民受益，而不是透過對美國公民徵稅來使其他國家富裕。為此，正在建立對外稅務局以徵收所有關稅、稅金。

這將使來自外國服務的大量資金流入美國國庫。美國夢很快就會回歸並以前所未有的速度蓬勃發展。

分析師認為，川普開啟貿易戰，將增強通膨粘著性，且有利美元續強；因為關稅會提高進口成本，進而促使美國境內物價提高，這會降低聯準會降息幅度，與其他國家利差擴大，使美元強勢不變。

另外，也有法人機構認為，川普就職演說中仍以「美國優先」為主軸，承諾打擊高通膨、降低油價，重振汽車業，撤銷拜登電動車政策，但未提及關稅議題，僅稱將立即全面改革貿易體系，並提及火星插旗計劃以及可能退出巴黎氣候協定等等。整體而言，觀其演說方向整體未超出市場先前預期，後續仍須追蹤包括關稅等貿易政策。

市場法人認為，川普演講中，雖提出將成立負責徵關稅的對外稅務局，立即全面改革貿易體系，但並未提到要對其他任何國家課徵關稅下，有助緩和市場氣氛，同時，美股道瓊、那斯達克、標普盤後電子盤交易全面反彈中，將有助台股走勢。