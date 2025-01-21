川普上任終結綠色新政 法人：觀察台股概念股動向

美國新任總統川普（Donald Trump）就職，美股因馬丁路德金恩紀念日休市一日，川普宣布將終結「綠色新政」，撤銷電動車補助及大規模開採石油等。法人指出，台股今天留意川普就職演說對相關概念股影響。

此外法人表示，台灣南部地震對南科半導體廠、以及台電經費遭刪對強韌電網計畫影響等，也是台股觀察重點。

台股加權指數20日上漲118.74點，收23266.82點，成交值新台幣2716.82億元，是2024年9月中旬以來低量。三大法人同步買超合計150.28億元，其中外資及陸資買超102.76億元。

在台指期淨部位，三大法人20日淨空單增加1921口至1萬389口，其中外資淨空單增加2858口至3萬4721口。

川普20日宣誓就職，他在演說中號召「常識革命」，宣布一系列新政，包括美國南部邊境進入國家緊急狀態、終止多元性別、撤銷電動車補助及大規模開採石油等。

他表示，將終結「綠色新政」（Green New Deal），重振美國汽車業。川普宣布「全國能源緊急狀態」，宣告將大規模開採石油和天然氣，用來解決「史無前例的通貨膨脹問題」。

「綠色新政」是民主黨在2019年起國會推動關於應對氣候變遷、推動潔淨能源的一系列經濟改革。

台灣南部今天凌晨發生地震，台積電表示，部分中科、南科廠區達到疏散標準，依緊急應變程序進行人員疏散。目前確定廠區人員都安全無虞。

立法院20日加開院會繼續討論114年度中央政府總預算案，國民黨、民眾黨立委聯手表決通過，將經濟部今年度預算案挹注台電經費1000億2萬元全數減列。

本土期貨法人指出，川普上任撤銷電動車補助、終結「綠色新政」等新政措施，可能影響綠能產業，留意相關概念股動向，此外，台灣南部地震對南科半導體廠、以及台電經費遭刪對強韌電網計畫影響等，也是台股今天走勢觀察重點。

期貨法人表示，儘管大盤20日再次來到區間高位，不過農曆龍年即將封關，台股成交量相對萎縮，台股在22日農曆封關前走勢，牽動部分投資人是否抱股過年的意願。