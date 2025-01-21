小資族挺台積電 2024年交易「四冠王」

台積電（2330）制霸全球人工智慧（AI）晶片市場，成長動能強勁，獲得小資族青睞。臺灣證券交易所昨（20）日公布，台積電為2024年台股（不含ETF）定期定額投資人、定期定額投資金額、盤中零股交易人數、盤中零股投資金額「四冠王」。

其中，台積電在定期定額投資人數占比達41%、定期定額投資金額占比30%、盤中零股交易人數占比41.2%、盤中零股投資金額占比26.8%，均遙遙領先其他個股。

證交所統計，2024年投資人參與的定期定額標的中，ETF、股票金額比率各為約82%、18%；就人數比率而言，ETF、股票各約76%、24%，顯示定期定額投資人更偏好投資ETF。

觀察標的種類，定期定額股票偏好權值股及金融股，ETF則偏好市值型ETF及配息型ETF。其中，約四成投資人定期定額投資台積電，兆豐金、玉山金亦超過一成。

以投資金額而言，股票有三成資金集中於台積電；ETF方面，投資市值型ETF（元大台灣50）及配息型ETF（國泰永續高股息、元大高股息）占比亦均超過三成，整體來看，元大台灣50、富邦台50、國泰永續高股息、元大高股息等前四大ETF投資標的金額分布較為平均。

證交所分析，盤中零股交易投資標的以權值股為大宗，逾五成集中在台灣50成分股、19.3%集中在台灣中型100指數成分股，其他個股占比約14.9%，顯示盤中零股的實施有益於小資族群投資門檻較高的個股。